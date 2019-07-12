网友曝光Galaxy Fold真机现身 或即将上市

中关村在线消息：三星在今年2月的MWC展会上正式推出了Galaxy Fold折叠屏手机。但技术上暂有缺陷而一直延期至今。近日，有网友像外媒投稿称在印度的地铁上看到了一个男子在使用Galaxy Fold。



网友曝光三星Galaxy Fold现身印度地铁

根据此前消息，三星高管已经公开表示，Galaxy Fold的大部分问题已得到解决，Galaxy Fold已经做好上市准备。并且早在上个月，三星Galaxy Fold的国行版就已经通过了国内工信部的认证。现在看来，这款折叠屏手机可能很快就会重新上市。



三星Galaxy Fold上个月已通过工信部认证

据了解，三星Galaxy Fold采用了一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536(比例为21:9)，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720（比例为4.2:3)。



三星Galaxy Fold展开状态

核心配置方面，该机搭载高通骁龙855处理器，配备12GB+256GB存储组合，内置4380mAh电池，前后共有六个摄像头。还有蓝牙5.0、NFC、USB Type-C、3.5mm耳机孔等其他配置。

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