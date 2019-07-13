每日精选：有哪些好用不贵小巧的家居必囤好物

周末在家老忍不住想剁手，但是老是挑不出自己心仪又物美价廉的好东西怎么办？要么就是太贵，要么就是怕质量不太好！别担心，我们为大家挑选了一些好用还不贵的家居旅行车载的好物，绝对是拔草必选~

便捷式网红优质榨汁机

小型可随身携带榨汁机——拿在手上就可以轻松操作，果汁属于单人份，不怕喝不完就浪费啦~随时随地可榨汁，切果刀采用的是304不锈钢4叶刀头，材质安全健康，可长时间使用，堪称性价比之王。





搅拌时可适量加入适量的牛奶或酸奶，榨好的果汁可以存放在冰箱里，一会儿就可以喝到自己亲手做的无添加果汁啦，每日一杯，即减肥又美容养颜，让你的生活多一点乐趣和美好~原价99元，券后仅需69元哟~

便捷式网红优质榨汁机 [经销商] 淘宝商城 [产品售价] 69元 进入购买

旅行迷你电热可压缩烧水壶

网上经常爆出“酒店水壶煮内裤”或者“酒店水壶有不明垃圾”的负面消息，虽然说这可能是偶然事件，但是我们最好还是小心为好。而这款迷你可折叠式的热水壶，专为旅行出差设计，水壶的功率设置在100V到240V，可根据当地的用电情况来自己调节。水壶最大的亮点就在于可轻松折叠，机身设置小巧，拉伸状态的高度和iPhoneXS MAX差不多高度。





折叠部分采用奶嘴级的硅胶，耐高温，同时质量也非常可靠。简直就是旅行必备神器。

旅行迷你电热可压缩烧水壶 [经销商] 淘宝商城 [产品售价] 139元 进入购买

一个音箱重度发烧友朋友向我推荐了一个很赞的小音箱，他对音质的评价很好，关键是这款音箱的价格也不是很贵鸭！原价69，用券之后才39块钱，券在下方领取，说得小编也很心动了，准备一会儿也下手拔草一个。





音箱不仅音质好，而且还带了闪光灯，这是我比较惊艳的，轻触面板就可以自由切换，机身的制作也非常讲究，采用的是环保钢琴烤漆工艺，反正是好看又环保，物美价廉，不拔草就可惜了！

优质原生竹浆不添加卫生纸

卫生纸属于消耗品，基本上每人每天都在用，但是如果家里面人多的话，可以试着屯一点质量比较好的纸。平时一包100抽的纸，怎么也要花6~7块钱。今天为大家推荐一个好用不贵的纸巾，纸巾三层为一张，原生竹浆为原材料，安全不添加。





一箱卫生纸有32包，领券购买只需24.98，一杯奶茶的钱就可以买到差不多可以半年的纸巾，趁活动优惠，赶紧下单吧！

一线三用尼龙绳强韧耐折充电线

之前网上有一个很流行的段子说“我每天坚持下来的事，就是给手机充电”，虽然这句话充满了趣味性，但是也不失为真实，基本上大家都手机不离身。而一线三用的充电线可以为充电带来很多便利性，可同时为安卓、苹果、type-C接口的手机充电，这样再也不担心朋友聚会的时候只有一根数据线啦~





而且这款三线合一的充电线为尼龙线身，可随便弯折，久用不断裂。四款网红颜色可选，券后只需要11.9元，心动不如行动，赶紧下单吧。

车载香氛除异味神器

车子使用时间长了内部难免会有一些异味，尤其是一些偶尔有抽烟习惯的朋友，就算是开空调也很难除去里面的味道，又不能每次有味儿之后都进行全车清理，成本太高。可以试试宝洁的这款优质产品——香氛车载摆件出风口除异味神器！





香氛神器只需要安置在车前的吹风口，车载香薰升级创新抑霉除味科技，可真正缓解车内异味，让车内散发着淡淡的清香，液体不含酒精，安全健康。从此车内时光不再痛苦不堪，上下班也能好心情出发！大家可以选择自己喜欢的香型，买一次可能就会无限拔草~现在给大家争取了很大的优惠券，原价49.9，现在只需要19.9，数量有限，先买先得。

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