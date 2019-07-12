传SK海力士收购大连闪存工厂 英特尔出面否认

中关村在线消息：日前有报道称韩国SK海力士计划收购英特尔位于中国大连的Fab 68工厂和相应的NAND闪存业务。对此英特尔对此进行了回应，否认将会出售大连闪存工厂。



传SK海力士收购大连闪存工厂

英特尔表示：“作为正常业务运营的一部分，英特尔定期与其他存储供应商保持沟通。鉴于当前行业态势，出现此类传闻是很自然的，并不令人惊讶。内存与存储依然是我们以数据为中心战略的核心，我们将继续保持对这些业务的投入。”

根据公开资料显示，英特尔Fab 68大连工厂于2010年正式投产，最初是负责封装测试，但仅限于90nm和65nm工艺产品，之后英特尔将其改制成为NAND闪存工厂，目前主要负责64层3D TLC。不过随着二期工厂的投产，英特尔大连工厂主要生产96层堆栈的3D NAND闪存。

未来大连Fab 68工厂将成为英特尔最重要的NAND闪存生产基地，70%的3D NAND闪存将产自这里。不过在3D XPoint闪存上，英特尔正在把研发基地移师新墨西哥州奥兰珠市的工厂。

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