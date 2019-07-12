小鹏汽车G3 2020款引老款车主不满 创始人发文道歉

中关村在线消息：小鹏汽车在7月10日宣布小鹏G3 2020款上市，但随后网上就出现了G3 2020款里程增加价格下降的说法，引起了2019款车主的普遍不满。

针对这一系列问题，小鹏汽车创始人何小鹏今天在微博发表长文，对新款G3 400与G3 520的定价等情况进行了详细解释，希望能够获取2019款车主的谅解。



小鹏G3

以下为微博原文：

各位亲爱的鹏友：

对不起，让大家伤心了。

从小鹏G3 2020款上市，到现在已经2天了，我想，这可能是我最近几年里最不开心的2天。从困惑、不解、伤心、反思到直面。无论如何，请再允许我发自内心地向各位道歉:对不起，亲爱的鹏友，让大家伤心了。

我自己经常说:我们很容易在变化的场景，用正确的逻辑，得到错误的效果。抱歉，我自己也犯了错误，我们这次硬件的快速迭代，真的给我们之前的鹏友们添堵了，对不起!

我也有些不解。有文章说，我们的新版本G3续航增加了，价格却下降了。我想说，这肯定是误解。新款的G3 400与G3 520的定价，其实是我们在成本、市场竞争以及用户接受度等多个方面考虑后的结果，同G3 2019款实际成交价格相比是有明显差异的。以G3 2019款的智享版为例，不同阶段的客户，在计算购车时的权益后，实际成交价格都在13.98万(上市前大定客户享受定金翻倍) /14.98万(2019年年初预订) /15.98万(2019年2月份之后预订，享受10000元现金优惠、5000元保险和5000精品赠送价值)，且G3 2019款的客户还能享受到价值超过一万元的五折超充优惠。而同档次的G3520智享版价格是多少呢，是17.98万，实际价差是很显然的。网上的图片，更多是拿我们G3 2019款的中高配置(且没有计入优惠)和G3 2020款的最低配做比较，这样的比较是会产生歧义的。在这点上，我真的想告诉大家，我们是被误解的。

但在这个事情上，我承认我们有明显可以优化和调整的地方。我想在过去的两年里，我其实非常非常在意各位鹏友的感受。小鹏汽车真的期望把各位当真正的朋友来对待，因为你们是最初信任并用实际行动支持小鹏造车的人。

我们的第一款车小鹏1.0没有对外公开销售，只是因为，我们期望将品质尽可能的做好；

记得今年年初的金融服务费争议吗？我们第一批宣布取消金融贷款服务费的车企，并且退回以前曾经收取的费用；

当我们发现市场上大量电动汽车有着使用60公里等速续航宣传续航里程的时候，我们第一批宣布小鹏汽车之后用真实续航(NEDC)来宣传续航；

我们在4月份开始做新的营销计划时，我们针对活动之前(2-4月)支持我们的鹏友，全部追溯新的营销礼包，当时，很多汽车朋友都不理解，说没有见过车企是这样做的，我们坚持，因为我们认为，你们是我们的鹏友。

所以，在大家都伤心的时候，我也很伤心，真的很伤心。

我看了大家的很多留言、诉求，我们在内部也在做很多的反思和讨论，我们该怎么办，我们将来如何将做得更好？首先要说的是，小鹏还是一家创业公司，出于技术、安全、法规等原因，我确实没办法给大家直接更换电池来提高续航。我觉得我可以做的，就是给所有鹏友一个真诚的说明、真心的道歉。另外，尽我们所能给我们G3 2019款的所有个人车主(包括家人)一个道歉和补偿，也就是：从即日起，3年之内增换购小鹏汽车任何一款车型时，在享受拟购买新车当期所有促销政策权益的基础上，额外享受10000元专属补贴权益。我知道这可能无法让大部分鹏友满意，但是小鹏真的已经在竭尽所能。谢谢大家!

请允许我们有一点点小小的坚持，有一点我们不会改变:持续不断的创新、变化和迭代。在未来，我们还会坚持每个月一次的智能升级和迭代，我们还会不断地追求在硬件、品质、续航、安全等多个方面的优化和前进。但是我们会努力做到让之后的策略和变化提前告知，给鹏友们更多选择的时间，让大家发自内心去喜欢和认可，我们期望之后每一款新车都是一次巨大的前进。

我不敢肯定这次沟通一定会让每一位鹏友都满意，但这是我的真心话。最后，我还是想表示歉意和感谢：对不起，亲爱的鹏友，让大家伤心了。我们会反思和改变，我们会努力和加电，期望明天会让鹏友们开心一点点！

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