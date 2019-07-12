Win10的5月更新bug终修复 微软：放心用

中关村在线消息：今日消息，微软刚刚宣布已经修复了 Windows 10 今年自五月更新中的三个严重 bug，于是解除了可能遭遇故障的某些设备的更新限制。



微软修复了Windows10自五月更新的三个严重bug

第一个问题是杜比全景声（Dolby Atoms）和家庭影院的音频问题，某些设备可能在安装 Version 1903 后丢失音频，该 bug 会导致有许可的用户无法正常启用 Dolby Access 应用程序的杜比全景声扩展。微软解释称，Microsoft Store 许可组件遇到的这个问题已被解决。

第二个问题是 Windows 10 2019 五月更新导致的 USB 外设连接问题（外设或移动存储设备故障）。遇到该问题的用户，会在更新失败的时候看到‘此 PC 无法升级到 Windows 10’的报错提示，问题出自安装过程中不适当的驱动器重新分配。

第三个问题是，在安装 Windows 10 1903 之后，它可能会破坏 Dynabook Smartphone Link 应用程序的功能。在更新到 Windows 10 1903 之后，某些用户可能会遭遇 Dynabook Smartphone Link 应用程序的功能缺失，影响‘通话’菜单菜单中的电话号码显示、以及在 PC 上接听电话的体验。

上述三个问题已于 7 月 11 日被列为“已修复”，因此微软同步解除了此前被屏蔽的部分设备的更新限制。有需要的朋友请移步至 Windows Update，并手动检查更新。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Win10的5月更新bug终修复 微软：放心用http://news.zol.com.cn/721/7217527.html