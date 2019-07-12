    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    小米手机小米 CC9（6GB/64GB/全网通）

    小米全新系列曝光 或为海外升级版小米CC9/9e

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，近日小米旗下有2款型号为小米A3、A3 Lite的手机现身，或将于近期正式推出。有网友猜测这两款机型就是小米CC9系列的海外版本，不过外媒对这一猜测表示了否定。

    小米全新系列曝光 或为海外升级版小米CC9/9e
    小米将在海外推出A3/A3 Lite机型

    消息称，这款小米A3的内部代号为“bamboo_sprout”，正面采用一块6.39英寸显示屏，核心搭载了高通骁龙730处理器（红米K20同款芯片）；而小米A3 Lite的内部代号为“cosmos_sprout”，正面采用6.088英寸显示屏，核心搭载了高通骁龙675处理器（红米Note 7 Pro同款芯片）。

    小米CC9e明日十点开售 屏下指纹+三摄1399元起
    小米CC9e与小米CC9详细配置

    综合来看，这两款机型可以看作是小米CC9、CC9e的升级版，整体将会与小米CC9、CC9e保持一致，两款都将支持第七代屏下指纹识别，内置4030mAh大电池，支持功率为18W的快速充电（半小时可充至43%）；后置相机是以4800万像素为主摄的三摄模组，前摄为3200万像素。

    另外，目前FCC数据库中已经能找到这两款机型了，这两款机型应该将会很快发布。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米全新系列曝光 或为海外升级版小米CC9/9ehttp://news.zol.com.cn/721/7217492.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7217492.html report 811 中关村在线消息：据外媒报道，近日小米旗下有2款型号为小米A3、A3 Lite的手机现身，或将于近期正式推出。有网友猜测这两款机型就是小米CC9系列的海外版本，不过外媒对这一猜测表示了否定。小米将在海外推出A3/A3 Lite机型消息称，这款小米A3的内部代号为“bamboo_sprout...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：小米再有全新机型曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    小米 CC9相关文章

    记录最美笑容 小米 CC 9售价1799元

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品