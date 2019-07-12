小米全新系列曝光 或为海外升级版小米CC9/9e

中关村在线消息：据外媒报道，近日小米旗下有2款型号为小米A3、A3 Lite的手机现身，或将于近期正式推出。有网友猜测这两款机型就是小米CC9系列的海外版本，不过外媒对这一猜测表示了否定。



小米将在海外推出A3/A3 Lite机型

消息称，这款小米A3的内部代号为“bamboo_sprout”，正面采用一块6.39英寸显示屏，核心搭载了高通骁龙730处理器（红米K20同款芯片）；而小米A3 Lite的内部代号为“cosmos_sprout”，正面采用6.088英寸显示屏，核心搭载了高通骁龙675处理器（红米Note 7 Pro同款芯片）。



小米CC9e与小米CC9详细配置

综合来看，这两款机型可以看作是小米CC9、CC9e的升级版，整体将会与小米CC9、CC9e保持一致，两款都将支持第七代屏下指纹识别，内置4030mAh大电池，支持功率为18W的快速充电（半小时可充至43%）；后置相机是以4800万像素为主摄的三摄模组，前摄为3200万像素。

另外，目前FCC数据库中已经能找到这两款机型了，这两款机型应该将会很快发布。

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