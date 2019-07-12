百度钱晨聊小度智能音箱：设计体现温暖

中关村在线消息：自今年2月份加入百度之后，钱晨一直没有在公开场合露面，潜心致力于研发智能音箱新品。今年的百度AI开发者大会上，百度拿出了小度智能音箱Play。7月12日，百度智能生活事业群组小度硬件平台总经理钱晨现身百度大厦，首次对外阐述百度硬件生态的发展思路。





分享中钱晨表示，他在着手小度智能音箱设计的时候，希望能够向用户传达三个关键词：科技、艺术和温暖。钱晨说：“温暖是关心用户的体验，做用户贴心可靠的助手。艺术希望这个产品有一定美学，而不是冷冰冰的产品。第三是科技，要表达百度的科技创造力，特别是人工智能这一科技的能力。”

小度智能音箱Play是一款为年轻用户定制的高颜值产品，为了体现这一产品定位，小度智能音箱团队下了很大的工夫。比如小度Play的出音孔的阵列设计，是用一个跟开孔的设计，而且是用一个从中间往外的爆炸的设计，这个设计要达到两个目的，为人造成一个视觉的影响，第二要表达声音的澎湃，声音从里往外出来澎湃的效果。

与之相类似的还有颜色，由于产品是定位于年轻人群体，小度智能音箱Play还推出了单独的青春版。青春版的配色是单独配出来的，而不是喷漆。为了青春版，小度智能音箱团队进行了大量图案选择，后来他们基本决定用六种图案，设计风格是三种，但颜色图案是六种，去表达青春的感觉。因此，青春版仅仅用于定制，而不是大批量生产，毕竟成本很高，做起来不容易。





除了硬件设计，钱晨也谈到了算法。钱晨认为，智能音箱的核心是语音识别。百度的人工智能算法里面有两个，一个是前端信号接收，然后才是语音算法。如果前端信号处理得不干净，后端的算法就无法有效达到。因此，小度硬件团队的目标之一，就是如何能够把前端的算法处理得更干净，以提高算法的整体准确度。

在谈到设计风格时，钱晨表示许多公司都在ID设计风格，用通俗的话讲就是可辨识度。加入小度团队第一天开始钱晨就决定小度一定要有自己的设计风格，而不是说拿什么语言拼凑出自己的设计风格。在内部ID团队每拿一稿出来的时候整个团队都会进行比对，来看跟设计语言是否一致。

之前钱晨在智能手机行业有着丰富的经验，谈到两个不同种类产品区别和共性时，钱晨说，外人看起，两者的共性其实就是一个壳子包着一个电路，但差异其实也很大。手机是一个握在手里的产品，属于近场设备。智能音箱则是一个远场设备，与使用者之间的距离起码有一个手臂。这里头各有各的难处，手机难处是做叠层结构，而音箱的难处其实在于算法跟硬件设计的平衡。

前文提到，小度智能音箱Play主要面向年轻用户，钱晨认为整个行业在快速壮大，需要有更细分的产品来满足更多垂直群体的个性化需求。百度现在是智能音箱行业领先者，希望用户可以喜欢这样的一款科技产品，而不是把科技产品简单认为是游戏。





随着整个行业的发展，智能音箱已经变成了一个单独的赛道。钱晨表示，现在已经没有人认为智能音箱，特别是有屏音箱就是一个Pad加一个喇叭，因此整个行业也在飞速变化，这与长时间产品导致的新知战略有着密不可分的关系。过去几年里，智能音箱已经不是一个简单的语音唤醒，听歌、听天气预报这些简单功能的设备了。钱晨认为智能音箱随着产品不断裂变，像手机行业一样，不断裂变，不断有新需求出现，这个市场变得越来越繁荣。

























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