微信运动摇步器 足不出户便“日行万步”

相信很多开通微信运动功能的朋友在晚上收到“已走步数消息"，会强迫症一样地点进去，看自己走了多少步，有没有超过大部分人，有没有成为NO.1占领封面，然后会对行走三万步+占领封面的朋友连声感叹，内心发出疑惑：“他们是怎么一天走三万步的？”。





羡慕归羡慕，大家也不能真的每天走三万步占领封面吧。还有同学为了凑齐一万步就用手腕“摇”，消耗的体力和精力也不压于出去走几百米。于是，当人们需求产生了的时候，“微信运动刷步器”很快爆红网络，成为大家眼里的新鲜玩意儿——足不出户，便可“日行万里”。





一般刷步器可以支持大部分的智能手机和刷步APP，刷完支付宝的步数还可以在蚂蚁森林收“能量”，支持公益事业。相当于一举两得~说起小玩具，健康安全颜值功能性一样也不能少，比如说为大家精挑细选的以下这款。





材料环保，安装也非常简单。产品设计细节做得很到位，刷步器采用双层隔磁，隔绝刷步运动期间磁场对手机的干扰。





同时刷步器可以支持两种供电方式，除了USB供电之外，还可以电池供电。产品小巧方便携带，可随时刷步。很快你也会成为大家羡慕的”跑步小能手“，心动不如行动，赶紧下单吧~

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