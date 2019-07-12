中关村在线消息：近日据美国据圣克拉拉县称，苹果总部Apple Park已被公认为世界上最有价值的公司总部之一，包括其土地、家具、电脑和其他物品价值约达41.7亿美元。



苹果总部估价达41.7亿美元 世界最贵的建筑之一

该县在截至6月份的财政年度评估中表示，出于征收地产税考虑，该综合体的价值为35亿美元。《旧金山纪事报》报道称，该公司每年需支付约4000万美元，但它可以选择申诉并寻求更低的金额。

据报道，苹果在2017-2018财年是该县最大的房产纳税人，总体支出为5600万美元。该公司拥有分散在该地区周围的物业，包括其改造前的总部1 Infinite Loop。



Apple Park采用高度定制的架构，由苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯，设计师乔纳森·艾维和建筑公司Foster and Partners构思。

该建筑群主要依靠太阳能等可再生能源运行，使用了世界上最大的弧形玻璃。玻璃的使用延伸到整个内部。为了防止加利福尼亚频发的地震，“太空船”采用了多达692个用于将建筑本体隔离地面的装置。

价值41.7亿美元的估值与纽约市重建的价值38亿美元的世界贸易中心项目相当，但远不及世界三大最昂贵建筑的成本 - 150亿美元的麦加皇家钟塔酒店和价值1000亿美元的麦加大清真寺，以及价值250亿美元的法国国际热核聚变实验堆项目。

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