华为梁华：设备无后门 Android还是华为首选

中关村在线消息：综合媒体报道，华为今天上午在深圳发布了《2018年可持续发展报告》在发布会上，华为公司董事长梁华还对“鸿蒙”、“华为安全”等问题做了回应和解答。



华为发可持续发展报告：没证据证明有后门

华为董事长梁华称，过去30年，华为和运营商一起建设了1500多张网络，在全球170多个国家和地区，为30亿人提供网络服务。事实证明，华为为客户建设的网络没有大面积的网络瘫痪，没有恶性的网络安全事故，也没有任何证据证明华为的设备有后门，华为的产品一直在行业中保持着良好的安全运行记录。

同时华为在《2018年可持续发展报告》也声明，迄今为止，华为没有任何法定义务在华为设备中或者允许他人在华为设备中安装“后门”，也没有任何法定义务为任何人收集情报信息。

本周，美国商务部宣布，将给部分美国企业发放许可，允许这些企业继续同中国华为公司进行贸易。

对此华为董事长梁华称将华为放入“实体清单”，我们是表示反对的，因为做出这一决定没有任何事实和依据，这样的决定对任何一方包括美国很多企业都是不利的。我们在全球服务了30多亿人口，这样的决定是非常不公正、不合适的。我们认为不应该仅是放松管制，而是取消“实体清单”这一禁令。

同时梁华还表示，华为目前业务运作正常，上半年业绩是增长的，收入是增长的，月底正式发布业绩。

针对华为将在今年8月的全球开发者大会上发布鸿蒙系统的消息，华为董事长梁华表示，鸿蒙系统是为物联网开发的，用于自动驾驶、远程医疗等低时延场景。华为手机还是把开放的安卓系统和生态作为首选，如果美国不允许华为使用安卓，华为是否会把鸿蒙发展为手机系统，还没有确定。

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