中关村在线消息：近日据外媒消息，由Facebook人工智能实验室和卡耐基梅隆大学（CMU）研究人员设计的一个项目在一系列六人无限制德州扑克游戏中击败了一些世界顶级扑克玩家。



脸书和CMU研发的扑克AI击败世界顶级扑克玩家

在超过12天和10000手，名为Pluribus的AI系统在两种不同的环境中面对12名职业选手。其中一个是，人工智能与五个人类玩家一起玩; 另一方面，五个版本的AI与一个人类玩家一起玩（计算机程序在这种情况下无法合作）。

据研究人员称，Pluribus每手平均赢得5美元，每小时奖金约为1000美元 - 这是一个“决定性的胜利”。

Pluribus是一个非常努力的对手。在任何形式的手牌上都很难将其击败，”六次世界扑克锦标赛冠军和12名专业选手之一Chris Ferguson在一份新闻声明中表示。

在《科学》杂志上发表的一篇论文中，Pluribus背后的科学家表示，这次胜利是人工智能研究的一个重要里程碑。

虽然机器学习已经达到了国际象棋和围棋等棋盘游戏以及《星际争霸2》 和《Dota》等电脑游戏的超人级水平，但在某种程度上，六人无限制德州扑克代表了更高的难度基准。

（文中图片来自互联网）

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