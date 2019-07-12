相机排名恐有变动 DxO或将公布索尼Xperia 1评分

中关村在线消息：据外媒报道，今日DxOMark在发布一则推特称，目前正在对一款新机进行评测，DxOMark相机榜单即将更新。虽然并没有公布具体机型，但已经有网友到应该是索尼Xperia 1，因为之前DxOMark就已经表示将评测Xperia 1。



Xperia 1是索尼首款三摄机型

据了解，索尼Xperia 1是在今年2月份正式亮相的索尼新旗舰机型，这是索尼旗下的首款三摄机型，其配备了1200万16mm大广角镜头+1200万26mm多功能镜头+2倍光学变焦的1200万52mm的三摄组合。

官方介绍，Xperia 1搭载全新的BIONZ X for mobile影像处理引擎，并将Alpha技术带到了智能手机上，拥有新RAW消除杂讯功能和人眼对焦技术。



索尼Xperia 1是全球首款拥有4K OLED屏幕的智能手机

另外，索尼Xperia 1还有一个最大的亮点，其采用了一块比例为21：9的6.57英寸4K HDR OLED显示屏，是世界首创4K OLED屏幕智能手机，官方称这块屏幕为“CinemaWide”屏幕。该屏幕分辨率高达3840×1644，支持Bravia A9系列的技术，以及X1 for mobile引擎，可以检测屏幕上的显示内容，分区调整亮度、对比、动态范围等参数。

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