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    红米手机Redmi K20 Pro（8GB/256GB/全网通）

    红米为今年每位高考状元免费送手机+电脑大礼包

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：红米手机在今天放出了一项新的活动，专门面向今年的高考状元们，符合条件的高考状元可以免费领取一套“Redmi当红套装”。

    2019高考状元可免费领Redmi当红套装：含K20 Pro、RedmiBook 14等
    Redmi当红套装

    据悉，这个“Redmi当红套装”包含Redmi K20 Pro（8GB+256GB）手机一部、RedmiBook 14笔记本电脑一台、Redmi AirDots真无线蓝牙耳机一副以及Redmi旅行箱一只。

    根据活动规则，今年各省及直辖市的高考文理状元需将相关信息发送至指定邮箱进行身份核实。核实身份后，当地的小米之家将联系考生领取“Redmi当红套装”，活动奖品领取截止至2019年8月2日。

    以下为官方活动规则：

    1.请状元们将身份证、高考准考证、高考分数、现居住所在地、联系方式等发送至指定邮箱(dingjianyi@xiaomi.com)

    2.我们核实信息后，通知当地小米之家联系考生领取

    3.本次活动领取对象为2019年各省、直辖市高考文理科状元

    4.本次活动奖品领取截止至2019年8月2日

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：红米为今年每位高考状元免费送手机+电脑大礼包http://news.zol.com.cn/721/7217261.html

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