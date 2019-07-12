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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    传三星Galaxy Note 10+将支持45W有线快充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星官方目前已经宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约正式发布三星Galaxy Note 10系列。根据知名数码爆料人@冰宇宙的最新爆料，三星将为Note 10+（或Note Pro）配备45W有线快充与20W无线快充。

    三星Galaxy Note 10+将配备25W充电头，但支持45W有线/25W无线快充
    传三星Note 10+将支持45W有线快充与20W无线快充

    冰宇宙表示三星还将会发布相应规格充电器，但三星并不会为Galaxy Note 10+标配一个支持45W快充功率的充电器，而是会提供一个功率只有25W的充电器。

    三星Galaxy Note 10官方渲染图首曝：边框极窄

    网曝Galaxy Note 10 Pro渲染图

    根据此前消息，三星此次会发布两款Note 10机型，两者除了充电方面外应该仅在屏幕尺寸和相机规格上稍有区别。屏幕尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，屏幕比例为19：9，均支持屏下指纹。

    而相机方面则分别配备了三摄和四摄模组，据悉Galaxy Note10+的相机规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，Note10普通版的相机仅缺少了一颗TOF镜头，其他规格与之基本相同。

    （本文图片来自网络）

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