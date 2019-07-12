谷歌Pixel4 XL真机图曝光 这外观能接受吗

中关村在线消息：此前，有消息称谷歌将在今年十月份正式推出Pixel 4系列旗舰机型。近日，有国外数码爆料人公布了一张Pixel 4 XL的高清真机图。



网曝Pixel 4 XL真机图

根据图片显示，Pixel 4 XL真机的设计与之前曝光的渲染图基本一致。其背部那个硕大的“浴霸”相机模组十分抢眼。根据之前的消息，这三颗摄像头为主摄+长焦+3D ToF景深镜头的组合，不过具体的配置目前还无从得知。



谷歌官方公布的Pixel 4渲染图

另外，真机图还再次确认了该机的后壳将采用一体化玻璃的方案，取消了谷歌一直以来坚持的拼接式设计。而且边框看起来似乎还是亮面的材质，不止是否会使用跟近两年iPhone同样的不锈钢材质。



网曝Pixel 4系列渲染图

据之前的爆料来看，谷歌Pixel 4 XL搭载高通骁龙855处理器，配备Pixel机型有史以来最高的6GB内存；并首次搭载屏下指纹识别方案；系统则会预装最新的Android Q。因为这次谷歌突破性的采用了三摄的方案再配合谷歌出色的相机算法，拍照表现也将会有很大的提升。

（本文图片来自网络）

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