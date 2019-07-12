三星Galaxy A80京东开启预约 售价3799元起

中关村在线消息：三星于今年4月份在泰国曼谷发布了Galaxy A80手机，该机是首款搭载共同骁龙730G的手机。今日十点该机正式在国内开启预约，虽然官方并未公布该机的具体售价，但是有很多第三方商店都定价为3799元。



三星Galaxy A80国行版起售价或为3799元

根据之前推测，结合该机在台湾的售价为19990新台币（约为4400元人民币），三星应该会为Galaxy A80国行版的起售价定在4000元左右。所以这个3799元的价格还是比较具有可信度的。



三星Galaxy A80采用升降前摄和屏幕发声技术

据了解，Galaxy A80是三星首款采用机械结构设计的手机。屏幕尺寸达到了6.7寸，分辨率为2400×1080。由于三星该款手机采用了旋转式摄像头，隐藏式传感器和声屏技术，所以该机的屏占比达到了93.8%，并支持屏幕指纹识别技术。后置三摄的规格为，4800万主摄+800万广角+3D TOF景深镜头的组合。



三星Galaxy A80搭载骁龙730G处理器

核心配置方面，三星Galaxy A80是全球首款搭载高通骁龙730G处理器的手机，并配备8GB +128GB存储组合；内置3700mAh电池，且支持25W快充规格，可实现30分钟充至55%电量，95分钟充满电；预装基于Android 9的One UI系统。

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