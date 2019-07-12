二季度全球电脑销量上涨1.5% 联想排名第一

中关村在线消息：市场研究机构Gartner今日公布数据显示，今年第二季度全球个人电脑销量将达6300万台，环比上涨1.5%。在市场占有率方面，联想集团以25%排首位。



Gartner：Q2联想全球市场占有率第一

Gartner分析人员表示，第二季度上涨的主要原因是受微软推出Window 10操作系统，刺激了用户的换机需求。同时英特尔芯片短缺情况的缓解，也在一定程度上促进了厂商出货。

Gartner预测在市场占有率方面，联想集团将以25%排首位，惠普则以22.2%排第二，第三位戴尔占16.9%；苹果则是排在第四，占有率为5.9%。同时Gartner指出，只有前三名的PC出货量有所增加。其余市场玩家则下跌6.7%。



IDC：Q2联想业绩排名第一，且增长势头强劲

除了Gartner之外，IDC也发布了今年二季度全球电脑销量数据，预计到2019年第二季度，全球PC出货量增长4.7%，达到6490万台。

在市场业绩方面，IDC预测，业绩排名前五位的供应商是联想、惠普、戴尔、宏基和苹果。其中前三家公司都呈现增长态势，但联想明显领先。

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