早报：北京滴滴涨价 联想全球PC市场占有率第一

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果当前也在收缩产品线，期间好多研发项目被关停。不知道这是不是苹果要准备过冬的一种表现。

苹果关闭AR眼镜项目 原因未知晓



苹果关闭AR眼镜项目

从产业链给出的最新消息显示，苹果公司已经终止了传闻已久的增强现实AR眼镜项目。目前，有关苹果关闭增强现实眼镜的详细信息，尚不得而知。



苹果开发增强现实眼镜，已经是一个公开的秘密。过去，多位消息人士称，苹果计划最早于2020年发布增强现实眼镜。增强现实眼镜并不算是新鲜事物，也不是苹果公司的新发明。若干年之前，谷歌公司就开始研发谷歌眼镜，这其实是一款基于增强现实技术的设备。

估计苹果近期将会迎来一个大的调整期，希望苹果会更好。下面一则消息来自诺基亚。

诺基亚搭上中国5G快车 成联通供应商



诺基亚搭上中国5G快车

据美国《华尔街日报》网站7月11日报道，这家芬兰电信设备制造商表示，其光学前端解决方案将帮助中国联通实现5G计划。详细内容是，诺基亚已被中国电信运营商中国联通选中来驱动北京的4G和5G网络。



诺基亚上海贝尔实验室中国联通客户业务团队负责人高波在声明中说：“光学前端解决方案将是为中国联通4G/5G用户提供一流性能的关键。”

中国5G的发展会让诸多人受益，当然也包括像诺基亚一样的电信厂商。下面一则消息来自滴滴。

北京滴滴网约车早晚高峰期涨价



北京滴滴网约车早晚高峰期涨价

北京市滴滴网约车高峰时段价格上涨。根据调价方案，滴滴将北京划分为5大区域，第一区域为东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区、昌平区、门头沟区；第二区域为顺义、通州、大兴、房山区；第三区域为密云、怀柔区；第四区域为延庆区；第五区域为平谷区。

此次价格调整涉及快车、优享、专车等服务车型，包括工作日与休息日的调整。以第一区域北京主城区为例，工作日期间，早高峰时段（06:00-10:00）滴滴快车的起步价、里程费均上涨、时长费不变。起步价由13元涨至14元，里程费由1.6元/公里上涨至1.8元/公里，时长费依然是0.8元/分钟。

滴滴介绍，这次针对北京城市的不同区域的出行需求、出行距离、交通情况、司机分布不同，导致局部区域供需差异明显的问题，采用了分区调价的方式。

滴滴涨价之后你还坐不坐了，欢迎在留言区讨论。下面一则消息厉害了。

商务部：不可靠实体清单将于近期发布



商务部：不可靠实体清单将于近期发布

商务部今天举行例行新闻发布会，针对不可靠实体清单制度的问题，新闻发言人高峰表示，目前不可靠实体清单制度正在履行相关的程序，将于近期发布。高峰强调，不可靠实体清单制度仅针对个别的、不遵守市场规则，背离契约精神，出于非商业目的，对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的实体或者个人。



对于绝大多数守法合规经营的外资企业完全不必担心，其正常的经营活动不会受到任何影响，中国政府会切实保障所有在华外资企业的合法权益。

我们不是打击报复，我们是在维护自身合法权益。下面一则消息来自AMD

AMD：摩尔定律持续放缓，64核“霄龙”即将到来



AMD：摩尔定律持续放缓

AMD指出，摩尔定律已经持续放缓，特别是从10nm/7nm节点开始偏离定律的曲线。新工艺的成本越来越高，最显著的就是从14nm/16nm开始，7nm和5nm的成本大幅上升。



最后，AMD还谈到了即将发布的第二代霄龙处理器，称7nm 64核罗马处理器今年下半年才会正式上市，日前AMD官方发布预告，提醒对64核罗马处理器感兴趣的人可以到AMD官网注册了，因为“全球首款7nm数据中心CPU即将来临”。

AMD讲摩尔定律放缓已经不是一次两次，这也是暗示AMD即将完成对英特尔的赶超。下面一则消息来自法国。

无视特朗普关税大棒 法国批准对美国科技公司征税3%



法国批准对美国科技公司征税3%

据美国财经网站CNBC报道，法国参议院今日正式批准对谷歌、亚马逊和Facebook等美国科技巨头征收3%的数字税，这意味着法国政府的征税决心并未受到美国特朗普（Donald Trump）政府警告的影响。



法国今年年初就在筹备这项数字税法案，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）当时称，法国将向大约30家互联网巨头征收3%的数字税，这些公司大部分来自美国。

据悉，这项税收的征税对象为全球数字服务营收不低于7.5亿欧元（约合8.47亿美元），以及其中至少2500万欧元（约合2800万美元）来自法国的企业，税率为3%。勒梅尔预计，每年可征收约5亿欧元（约合5.65亿美元）的税款。

特朗普的关税大棒失效了，法国不吃这一套。下面一则消息来自小米。

小米 A3/A3 Lite曝光：搭载骁龙 730/675 处理器



小米 A3/A3 Lite曝光

小米A3手机将采用高通骁龙730处理器，小米A3 Lite手机将采用高通骁龙675处理器。小米的Android One手机在过去的命名上一直沿用小米Mi X系列。但随着上个月小米CC系列的发布，一些传闻称小米A3和小米A3 Lite基于小米CC9和小米CC9e。现在据Mysmartprice报道，IshanAgarwal24透露，小米A3代号为“bamboo_sprout”，将采用高通骁龙730处理器，而小米A3 Lite代号为“cosmos_sprout”，将搭载高通骁龙675处理器。



Mysmartprice称，如果消息属实，那么这意味着小米A3系列将比小米CC9系列性能更加强大，因为两个系列的处理器有区别。据了解，小米CC9搭载了骁龙710处理器，而小米CC9e搭载了骁龙665处理器。目前还没有小米A3系列的正式的发布日期或预告片公布。

小米的手机线刚刚理清，结果最后还是乱了。下面一则消息来自索尼。



索尼Xperia 20获FCC认证

索尼Xperia 20已经通过了FCC的认证，这意味着其有望很快进入市场。FCC文件并未透露索尼Xperia 20任何实质性内容，根据早些时候的爆料显示，Xperia 20将配备配备4GB或6GB内存，搭载骁龙710芯片组，后置12MP + 12MP双摄像头，屏幕尺寸将保持Xperia 10的6英寸21:9比例。



值得一提的是，今天早些时候索尼Xperia 20的保护壳也已曝光，与之前曝光的基本相符，和索尼Xperia 10差别不大。

索尼手机业务依旧是不温不火，但还是希望索尼会更好。下面一则消息来自联想。

Gartner发布Q2数据：联想全球PC市场占有率第一



联想全球PC市场占有率第一

研究机构Gartner公布，全球第二季个人电脑销量上升1.5%至6300万台，主要是受惠微软推出Window 10操作系统，带动电脑换机需求增长。



市场占有率方面，联想集团以25%排首位，惠普以22.2%排第二，第三位是戴尔占16.9%；苹果占有率5.9%。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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