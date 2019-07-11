售价8.98万—21.98万元 比亚迪宋Pro家族正式上市

中关村在线消息：7月11日晚，比亚迪在北京水立方召开发布会，正式推出王朝家族全新一代宋Pro车型。比亚迪宋Pro家族采用了最新龙颜2.0设计语言，全系标配DiLink 2.0智能网联系统，提供汽油/DM双模混动/纯电动三种动力形式，全系售价区间8.98万—21.98万元。



比亚迪宋Pro家族正式上市

01 比亚迪宋Pro采用最新龙颜2.0设计语言



比亚迪设计总监沃尔夫冈·艾格介绍龙脸2.0设计

宋Pro采用了比亚迪Dragon Face 2.0的设计语言。前大灯部分采用龙爪元素设计，突出立体设计，进一步增加辨识度，并具备逐级点亮和转向灯流动效果。



宋Pro悬浮式车顶

宋Pro车身侧面设计，采用了双色（撞色）D柱面板，以及悬浮式车顶设计元素。除了突出车身厚重观感之外，还有几分时尚。



宋Pro前大灯龙爪造型

宋Pro车尾设计上，采用贯穿式尾灯，配合镀饰条层次感更鲜明。配合折线设计的的后扰流板使整车颇有运动气息。



宋Pro车尾设计有层次

宋Pro内饰上采用了宫殿上扬的屋檐为设计灵感，因此设计上多采用了平直简洁线条去勾勒，使得中控台整体非常简洁。

02 DiLink 2.0全系标配



比亚迪Pro的12.8英寸8核自适应旋转悬浮Pad

DiLink 2.0智能网联系统，支持400万+APP，还囊括12.8英寸8核自适应旋转悬浮Pad、智能语音交互、智能云服务、OTA智能远程升级等亮点科技。





比亚迪杨冬生介绍DiLink 2.0智能网联系统

相比较DiLink 1.0，现在DiLink 2.0所搭载的12.8英寸8核自适应旋转悬浮Pad，可以根据软件的应用场景和交互方式提前预判，进行自动旋转，方面用户使用不同的使用场景。例如，在使用导航app时，屏幕会旋转成路线信息更丰富的竖屏状态，听歌时则会变成横屏状态。并且能够100%兼容手机的应用。



宋Pro DM还配有L2 Plus级辅助驾驶功能

此外，宋Pro DM还配有L2 Plus级辅助驾驶功能，支持功能包括自适应巡航、车道保持、车道偏离预警、交通标志识别、盲区监测、自动泊车等主动安全功能。

宋Pro还支持云服务APP智能遥控驾驶和全息透明影像系统，前者可无需钥匙遥控挪车；后者可在车内环视四周、洞察车底，有效避免儿童爬入车底后的危险发生。

03 汽油/DM双模混动/纯电动三种动力形式

主打10万级SUV 宋Pro燃油版



宋Pro燃油版

宋Pro的车身尺寸为4650×1860×1700毫米，轴距达到同级领先的2712毫米，直逼中级车。



为了总重驾驶者，比亚迪宋Pro中控台向主驾偏斜7°。最大110° 11挡可调后排舒享座椅同级独有。日系NVH专家领衔专业团队打造图书馆级静谧工程，整车四大系统NVH全面优化，车内语音清晰度提升10%。



比亚迪宋Pro燃油版售价

动力性方面，比亚迪宋Pro搭载1.5TI发动机+6速自动变速器动力组合，后经由国际专家团队全新调校，性能再次升级，换挡速度快至0.2秒，百公里综合油耗7升。

宋Pro DM可实现4.7秒破百



宋Pro DM四驱高能版，可实现4.7秒破百

宋Pro DM四驱性能版，首次搭载P0+P4混合动力架构，可实现6.5秒破百，百公里综合油耗仅为1.3升。宋Pro DM四驱高能版，可实现4.7秒破百，其百公里油耗仅1.4升。



超低重心和前后50:50的整车平衡配重，是宋Pro DM四驱性能版独有优势，动态行驶更灵活，操控表现媲美德系高性能运动SUV。

日常通勤0油耗！短途纯电，长途混动，凭借81公里纯电续航，宋Pro DM纯电模式即可覆盖用户90%以上通勤需求。同时，近800公里综合续航。



宋Pro DM售价

超级智能电四驱响应速度仅需20毫秒，比机械四驱快10倍，能够确保动力分配的迅捷与准确，让车轮可以时刻紧抓地面，保持稳定。而同级独有的多路况适应模式，可以轻松应对标准、雪地、沙地、泥地四种路况，并进行智能切换。

宋Pro 搭载同级独有的L2 Plus智能驾驶辅助技术，可以实现自动跟车、方向修正、交通标志识别等近20项功能。更有全息透明影像系统、云服务APP智能遥控驾驶等“黑科技”，让智能安全驾驶标准再升级。

宋Pro EV 续航超过500km



宋Pro EV 续航超过500km

宋Pro EV NEDC工况续航达502公里，领衔A+级纯电SUV进入超长真续航时代。同时宋Pro EV具备70kW极速快充能力，充电15分钟续航100公里。



宋Pro EV售价

安全性上，比亚迪表示，目前比亚迪新能源车产销已突破60万辆，15年0电池安全事故。

04 购车限时优惠



购车限时优惠

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