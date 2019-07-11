2019中国IPv6发展论坛在京成功召开

中关村在线消息：推进IPv6规模部署专家委员会在2019中国互联网大会期间举办了2019中国IPv6发展论坛。

工业和信息化部总经济师王新哲在讲话中指出，推进IPv6规模部署，构建高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网，是互联网技术产业生态的一次全面升级，对于我国充分发挥5G作用，加快新一代信息技术的融合应用、促进经济社会发展，具有重大的战略意义。



工业和信息化部总经济师王新哲发表讲话

王新哲表示，工业和信息化部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院重大决策，落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》有关部署，在全国开展IPv6网络就绪专项行动，全面提升IPv6用户渗透率和网络流量。下一步将着力抓好以下工作：

一是突破关键核心技术，持续开展支持IPv6的芯片、操作系统、终端及网络设备、安全系统的技术攻关和产业化，加快前沿基础技术创新，进一步增强自主创新能力。

二是提升网络服务能力，支持基础电信企业持续优化提升IPv6网络质量和服务能力，推动数据中心、内容分发网络、云服务平台加快IPv6改造升级，完善专线产品开通流程。

三是促进应用改造升级，督促基础电信企业做好门户网站、自营APP深度改造，推动各主要应用商店开展IPv6支持度检测与标识工作，积极开展基于IPv6的工业互联网网络和应用改造试点示范等。

四是强化网络应用协同，推动基础电信企业尽快建立完善IPv6业务受理、开通和管理流程，通过建立问题清单、任务台账等方式加强网络与应用改造协同对接。

五是加强网络安全保障，督促企业完善网络安全管理制度体系，支持相关企业和机构开展工业互联网、车联网、云计算、大数据、人工智能等领域IPv6网络安全威胁防范和应对研究。

六是营造良好发展环境，强化IPv6地址备案系统的建设和备案核查、管理，支持IPv6在5G、工业互联网、车联网等领域融合应用，加快建设IPv6监测平台，努力为IPv6建设和应用创造良好的环境。

中央网信办信息化发展局巡视员兼副局长钟世龙在讲话中指出，发展基于IPv6的下一代互联网，既是互联网演进升级的必然趋势，也是建设网络强国、数字中国、智慧社会，实现经济社会高质量发展的迫切要求。加快推进IPv6规模部署，为我国网络设施升级、技术产业创新、经济社会发展提供了重大契机，对于促进下一代互联网健康创新发展具有重要的意义。



中央网信办信息化发展局巡视员兼副局长钟世龙发表讲话

钟世龙强调，行动计划实施以来，社会各界高度关注、广泛参与、协同推进，在各方的共同努力下，顺利完成了行动计划第一阶段的重点任务，推进IPv6规模部署工作初见成效，取得阶段性成果。

一是统筹协调工作有序推进，各地各部门各单位积极落实行动计划，明确任务目标，细化工作分工，制定出台具体的实施方案，各方参与的合力不断增强，技术、网络、应用、终端等协同发展的良好局面初步形成。

二是政府部门积极发挥先行示范引领作用，在相关部门的指导推动下，省部级政府网站、中央企业网站的IPv6改造工作取得了重大进展，全面推进支持IPv6访问；固定宽带网、移动互联网、物联网等重点领域，不断强化IPv6应用，较好地完成了年度工作任务。

三是重点企业加快推进升级改造工作，中国电信、中国移动、中国联通等基础电信企业，全面实现了移动网络的端到端贯通，大规模分配IPv6地址，全面启动IPv6服务；大型互联网企业，努力完成典型互联网应用IPv6改造任务，活跃用户数显著增长；设备制造企业，加快产品迭代升级，网络设备和移动终端设备IPv6支持度大幅度提升。

推进IPv6规模部署专家委主任邬贺铨院士在会上发布了《中国IPv6发展状况》 白皮书。他指出，截至2019年6月，在用户规模方面，我国IPv6活跃用户数已达1.30亿，基础电信企业已分配IPv6地址的用户数达12.07亿。



邬贺铨院士发布《中国IPv6发展状况》 白皮书

在流量方面，三大基础电信企业城域网出口总流量达398.43Gbps，LTE核心网总流量达508.87Gbps，骨干直联点总流量达75.74Gbps，国际出入口的IPv6总流量达到80.45Gbps。在应用方面，全国91家省部级政府门户网站中主页可通过IPv6访问的网站共有83家，占比为91.2%；全国96家中央企业门户网站中主页可通过IPv6访问的网站有77家，占比为80.2%；国内用户量排名前50的商业网站及移动应用可通过IPv6访问的已达40家，占比为80%，我国IPv6规模部署工作取得了显著成效。

“2019中国IPv6发展论坛”的成功举办，为产业各方搭建了工作对接桥梁，提供了交流合作平台，对于继续推进我国IPv6规模部署、促进下一代互联网健康持续发展起到了积极的推动作用。

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