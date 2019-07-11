《中国互联网发展报告2019》在京发布

中关村在线消息：《中国互联网发展报告2019》今日在第十八届中国互联网大会权威发布仪式上正式发布。



中国互联网协会研究部主任助理王朔发布报告

《报告》共37章，分综述、资源与环境、应用与服务、回顾、附录五个篇章，通过翔实客观的数据分析及大量典型案例剖析，全面梳理了2018年我国互联网行业发展状况，展现了基础设施、网络资本、公共政策等环境支撑层面的建设进展及电子商务、网络音视频、在线教育、网络游戏、网络媒体、工业互联网等多领域的新技术、新业态、新应用发展成效，深度分析和展望了今后我国互联网发展面临的新形势、新问题、新挑战。

《报告》指出，2018年我国上市互联网企业市值有所下降，企业IPO频频受挫，资本市场于下半年逐渐趋冷，电子商务、网络游戏等垂直领域的市场增长也逐年放缓。在此背景下，互联网企业纷纷将视线转向三四线城市，深度挖掘市场增量新空间，探寻新的蓝海市场。在互联网治理方面，《电子商务法》等一系列法律法规及指导性文件的推出正引导着我国互联网产业从野蛮生长逐步走向规范式发展。

根据《报告》分析显示，中国全功能接入互联网25年来，中国互联网发展经历了以PC互联为主要途径的互联网初级发展阶段及由移动互联网主导的人人互联阶段，如今已进入以人工智能等新兴技术和实体经济深度融合的万物互联新阶段。

在与全球互联网发展对标方面，虽然中国互联网产业与其他发达国家相比起步较晚，但发展速度让世界惊叹。尤其是在基础设施建设、基础资源发展以及电子商务等垂直领域我国已稳居世界领先地位。

自2002年以来，《中国互联网发展报告》已连续发布18卷，忠实地记录和描绘互联网发展轨迹，凝聚业界专家智慧，打造具有专业性和权威性的互联网研究资源池，从而为政府的决策和产业的发展服务。

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