网络及设备安全论坛在京顺利召开

中关村在线消息：2019（第十八届）中国互联网大会在北京国家会议中心召开，网络及设备安全论坛当天在大会期间圆满举办。工业和信息化部网络安全管理局副局长陶青，中国信息通信研究院副院长、中国互联网协会副秘书长何桂立出席论坛并致辞。



工业和信息化部网络安全管理局副局长陶青致辞

本次论坛继续以网络及设备安全为主题，响应国家建设“网络强国”的发展目标，结合《网络安全法》的实施及国内外最新的安全态势，围绕互联网、物联网、工业互联网等领域，重点从监管政策、设备安全、网络安全防护等角度开展深入探讨和交流。论坛由中国信息通信研究院泰尔系统实验室副主任张大元和网络技术部副主任张治兵联合主持。



论坛秉承今年中国互联网大会“创新求变再出发，优质发展谱新篇”的主题，以创新谋发展，以实践促振兴。参加论坛主题演讲的有TUV南德、深信服、中国南方电网、联通系统集成、北京辰信领创、启明星辰和中国信息通信研究院的相关专家，围绕欧洲ICT设备网络安全规范、IPv6环境下的网络安全威胁、电力系统网络安全防护、企业内网安全、IOT时代命运共同体、运营商安全中台和电信设备安全监管政策等内容进行技术分享和交流。

论坛在主管部门、运营企业、设备企业、安全企业等各方支持下取得圆满成功。中国信息通信研究院泰尔系统实验室将继续致力于搭建网络与设备安全技术分享平台，为促进安全业界各方深入交流，提升网络安全保障水平持续贡献力量。

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