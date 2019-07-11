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    晚报：美国决定放行大疆 荣耀一加电视都要来了？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

    一加电视即将到来：遥控器通过蓝牙认证

    晚报：

    一加正在酝酿一款电视产品已经成为了整个圈子公开的秘密。就在最近，一个电视遥控器通过了蓝牙认证，而这款遥控器正是来自一加，或许这也是一加电视即将到来的预兆。

    据了解，这款电视遥控器通过认证的时间为7月11日，产品型号为RC-001A，蓝牙认证为4.2，认证公司为一加（深圳）。

    Z点评：越来越多的科技公司要做电视了，想必又是一场腥风血雨。

    美国放行大疆 同意政企版无人机在内部使用

    晚报：

    美国内政部经过长期的考察之后，近期测试通过了大疆创新的“政企版”无人机系统，确认了这一系统没有泄露数据的风险，并同意内部使用大疆无人机。

    美国内政部测试的是大疆无人机Matrice 600 Pro和Mavic Pro，这两款无人机均搭载DJI政企版系统。内政部测试了多个项目，包括无人机的飞行性能、有效载荷和数据安全管理性能，飞行次数均超过千次。

    Z点评：这就叫讨厌它又离不开它，傲娇的美国。

    华为nova 5i Pro获入网许可：后置四摄

    晚报：

    工信部网站公布的信息显示，日前一款型号为SPN-AL00的华为新机已经获得入网许可。不过目前关于该机消息并不多，但是evleaks传来消息称，该机或命名为是nova 5i Pro。

    根据工信部入网信息显示，SPN-AL00采用了6.26英寸2340×1080的屏幕，搭载主频为2.2GHz的八核CPU，配备6/8GB内存+128/256GB存储组合，前置3200万像素摄像头，后置4800万+800万+200万+200万四摄，电池容量为4000mAh。

    Z点评：nova 5i的产品线也在扩充了，很期待看待与nova 5的差异。

    荣耀官宣7月15日新品类发布会：电视要来了？

    晚报：

    今天上午荣耀官方微博正式宣布，他们将于7月15召开新品类发布会。结合此前传闻，荣耀很有可能在这次新品类发布会上发布电视产品。

    荣耀官方在宣传文案中把新品类产品与第一台照相机、第一台电视机与第一台手机的诞生并列提及，并表示这是一款具有创新与超越性的产品，将开启未来智慧时代。

    Z点评：这番暗示看来是板上钉钉了，想知道荣耀会将电视定位成什么。

    苹果前CEO忧心忡忡：iPhone销量依旧不乐观

    晚报：

    近日苹果公司前任CEO约翰·斯卡利在接受采访时表示，苹果目前手机产品线的发展非常危险，iPhone销量的疲软依旧没有得到一个比较好的提振。

    斯卡利认为，苹果在iPhone身上目前最严重的问题就是大中华区，许多中国的用户已经开始对苹果产生了不满。

    Z点评：技术不再具有独特性，价格依然高高在上，这样的结果是必然的。

    Windows 10 Mobile 1703版寿终正寝

    晚报：

    微软推送了Windows 10 Mobile 1709的更新补丁，但Windows 10 Mobile 1703版本并没有获得该补丁，这意味着1703版正式退出历史舞台。

    事实上，即便是Windows 10 Mobile 1709也将在今年12月10日正式停止更新，这就意味着，微软的移动操作系统Windows 10 Mobile彻底说再见了。

    Z点评：微软现在最核心的业务是云计算市场上，这是一个无视平台的业务，移动的重要性也不是那么突出了。

    天涯社区整治水军：即日起开展环境净化工作

    晚报：

    天涯社区日前发布公告，宣布针对网络水军泛滥现象将开始整治工作，集中清理不良信息，净化网络环境。天涯社区表示，整治期间，除加强原有对帖子内容方面监管力度外，也鼓励用户对破坏社区生态环境的内容进行举报。

    Z点评：乱糟糟的环境是该改改了。

    这30款App违规收集个人信息

    晚报：

    App专项治理工作组今天对外发布公告，宣布了有30款软件存在违规收集个人信息问题。工作组表示，这些软件违反《网络安全法》关于收集使用个人信息的规定，将被通报整改。

    这30款软件中，有10款违反《网络安全法》第四十一条“公开收集使用个人信息规则”，无隐私政策。这10款软件分别为：中国银行手机银行、春雨医生、魔漫相机、淘粉吧、当当云阅读、我爱我家、爱鲜蜂、北京预约挂号、韵达快递以及北京交通等。

    另外，还有20款App违反《网络安全法》第四十一条“网络运营者收集使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则”。这20款App包括：铃声多多天天酷跑、趣店、探探、猎豹安全大师、旺信、双开助手、鲁大师、人人、2345手机浏览器等。

    Z点评：请大家注意防范，不是特别必要的应用建议卸载。

    好了，以上就是今天的《科技晚报》，大家明天见。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：美国决定放行大疆 荣耀一加电视都要来了？http://news.zol.com.cn/721/7216947.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7216947.html report 3345 各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。一加电视即将到来：遥控器通过蓝牙认证一加正在酝酿一款电视产品已经成为了整个圈子公开的秘密。就在最近，一个电视遥控器通过了蓝牙认证，而这款遥控器正是来自一加，或许这也是一加电视即将到来的预兆。据了解，这...
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