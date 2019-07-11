晚报：美国决定放行大疆 荣耀一加电视都要来了？

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

一加电视即将到来：遥控器通过蓝牙认证





一加正在酝酿一款电视产品已经成为了整个圈子公开的秘密。就在最近，一个电视遥控器通过了蓝牙认证，而这款遥控器正是来自一加，或许这也是一加电视即将到来的预兆。

据了解，这款电视遥控器通过认证的时间为7月11日，产品型号为RC-001A，蓝牙认证为4.2，认证公司为一加（深圳）。

Z点评：越来越多的科技公司要做电视了，想必又是一场腥风血雨。

美国放行大疆 同意政企版无人机在内部使用





美国内政部经过长期的考察之后，近期测试通过了大疆创新的“政企版”无人机系统，确认了这一系统没有泄露数据的风险，并同意内部使用大疆无人机。

美国内政部测试的是大疆无人机Matrice 600 Pro和Mavic Pro，这两款无人机均搭载DJI政企版系统。内政部测试了多个项目，包括无人机的飞行性能、有效载荷和数据安全管理性能，飞行次数均超过千次。

Z点评：这就叫讨厌它又离不开它，傲娇的美国。

疑华为nova 5i Pro获入网许可：后置四摄





工信部网站公布的信息显示，日前一款型号为SPN-AL00的华为新机已经获得入网许可。不过目前关于该机消息并不多，但是evleaks传来消息称，该机或命名为是nova 5i Pro。

根据工信部入网信息显示，SPN-AL00采用了6.26英寸2340×1080的屏幕，搭载主频为2.2GHz的八核CPU，配备6/8GB内存+128/256GB存储组合，前置3200万像素摄像头，后置4800万+800万+200万+200万四摄，电池容量为4000mAh。

Z点评：nova 5i的产品线也在扩充了，很期待看待与nova 5的差异。

荣耀官宣7月15日新品类发布会：电视要来了？





今天上午荣耀官方微博正式宣布，他们将于7月15召开新品类发布会。结合此前传闻，荣耀很有可能在这次新品类发布会上发布电视产品。

荣耀官方在宣传文案中把新品类产品与第一台照相机、第一台电视机与第一台手机的诞生并列提及，并表示这是一款具有创新与超越性的产品，将开启未来智慧时代。

Z点评：这番暗示看来是板上钉钉了，想知道荣耀会将电视定位成什么。

苹果前CEO忧心忡忡：iPhone销量依旧不乐观





近日苹果公司前任CEO约翰·斯卡利在接受采访时表示，苹果目前手机产品线的发展非常危险，iPhone销量的疲软依旧没有得到一个比较好的提振。

斯卡利认为，苹果在iPhone身上目前最严重的问题就是大中华区，许多中国的用户已经开始对苹果产生了不满。

Z点评：技术不再具有独特性，价格依然高高在上，这样的结果是必然的。

Windows 10 Mobile 1703版寿终正寝





微软推送了Windows 10 Mobile 1709的更新补丁，但Windows 10 Mobile 1703版本并没有获得该补丁，这意味着1703版正式退出历史舞台。

事实上，即便是Windows 10 Mobile 1709也将在今年12月10日正式停止更新，这就意味着，微软的移动操作系统Windows 10 Mobile彻底说再见了。

Z点评：微软现在最核心的业务是云计算市场上，这是一个无视平台的业务，移动的重要性也不是那么突出了。

天涯社区整治水军：即日起开展环境净化工作





天涯社区日前发布公告，宣布针对网络水军泛滥现象将开始整治工作，集中清理不良信息，净化网络环境。天涯社区表示，整治期间，除加强原有对帖子内容方面监管力度外，也鼓励用户对破坏社区生态环境的内容进行举报。

Z点评：乱糟糟的环境是该改改了。

这30款App违规收集个人信息





App专项治理工作组今天对外发布公告，宣布了有30款软件存在违规收集个人信息问题。工作组表示，这些软件违反《网络安全法》关于收集使用个人信息的规定，将被通报整改。

这30款软件中，有10款违反《网络安全法》第四十一条“公开收集使用个人信息规则”，无隐私政策。这10款软件分别为：中国银行手机银行、春雨医生、魔漫相机、淘粉吧、当当云阅读、我爱我家、爱鲜蜂、北京预约挂号、韵达快递以及北京交通等。

另外，还有20款App违反《网络安全法》第四十一条“网络运营者收集使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则”。这20款App包括：铃声多多、天天酷跑、趣店、探探、猎豹安全大师、旺信、双开助手、鲁大师、人人、2345手机浏览器等。

Z点评：请大家注意防范，不是特别必要的应用建议卸载。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，大家明天见。

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