中关村在线消息：近日，携程宣布正式推出“境外打车”服务。该服务整合了所有主流打车平台，支持在全球758个城市一键叫车。

据官方介绍，目前境外打车功能已经覆盖全球东南亚、美国、欧洲等47个国家，785个城市。为了让国内用户出境旅行方便，携程推出了三大人性化服务：24小时客服、人民币在线支付、与司机中文沟通自动翻译。



携程宣布正式推出“境外打车”服务

同时，为了保证用户的安全，携程境外打车服务中还内置了地图功能，可以实时查看行车轨迹。并配备了24小时在线的客服，用户遇到任何问题都可以联系客服。

携程境外专车业务总经理宋臻介绍，“与司机的交互界面配备了在线翻译功能，极大程度地保障旅客能与司机进行顺畅的沟通。携程境外打车服务所使用的全中文界面也很好地解决了中国旅客在使用体验上的问题。而且，携程境外打车是与当地打车平台合作，直接进行对接，确保了与当地打车平台的系统价格保持一致，并且所有订单均支持汇率换算，可以用人民币进行结算，这也免去了旅客‘挨宰’的风险。”

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：携程推出"境外打车"功能：全球785个城市一键叫车http://news.zol.com.cn/721/7216940.html