realme 4系列通过认证 还有一款神秘机型

中关村在线消息：据外媒最新报道，目前有疑似realme 4系列的三款新机通过欧盟了认证，其中包括realme 4和realme 4 Pro。



网曝realme 4系列通过认证

报道称，这三款realme新机的型号分别为RMX1921、RMX1927和RMX1971，而Realme 3和Realme 3 Pro的型号分别为RMX1821和RMX1851。由此来看，RMX1921而RMX1971，应该就是realme 4和realme 4 Pro机型。



还有一款未知的神秘机型

而关于那款神秘的RMX1927机型，目前还不能确定该机的具体型号，但是据推测该机可能是此前曝光的realme A1。其正面采用水滴屏的设计，核心搭载联发科Helio P70处理器，并提供2 GB+32GB和3GB+32GB两种存储组合；后置相机为1300万像素主摄+200万像素景深双摄组合，内置4200mAh电池。

目前realme官方还未透露关于这些新机的任何信息。

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