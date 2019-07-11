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    中兴手机中兴 AXON 10 Pro（8GB/256GB/全网通）

    中兴天机Axon10 Pro即将发布安卓Q尝鲜版

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：中兴在今年五月份发布了今年的旗舰手机——天机Axon 10 Pro。今日，中兴手机官微表示天机Axon10 Pro的安卓Q尝鲜版已经在途，应该会在近期上线，用户可通过官方链接进行报名。

    中兴天机Axon10 Pro即将发布安卓Q尝鲜版
    中兴天机Axon10 Pro即将推出安卓Q尝鲜版

    Android Q是谷歌在5月8日的I/O开发者大会上正式推出的最新版安卓系统，其针对大屏设备进行了体验上的优化，同时改进了ART机制，可以大幅提升应用的加载速度和运行效率，使Android应用整体的流畅度以及稳定性进一步提升。此外，Android Q继续推广Vulkan 图形渲染 API接口，还加入了对ANGLE的支持，以提升3D游戏体验。

    中兴天机Axon10 Pro即将发布安卓Q尝鲜版
    中兴天机Axon 10 Pro

    据了解，中兴天机Axon 10 Pro采用了一块6.47英寸FHD+AMOLED灵感柔性屏，是业内首款搭载On-Cell柔性屏封装技术的手机，屏占比高达92%；搭载高通骁龙855处理器，最高支持12GB+256GB存储组合，还配备了了F2FS文件系统优化；内置4000mAh电池；后置相机为4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合，支持最高20倍混合变焦。

    （本文图片来自网络）

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