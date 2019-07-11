中关村在线消息：7月11日消息，近日知名爆料人Roland Quandt在社交媒体表示，三星正在研发全新的Type-C降噪耳机。这款新的降噪耳机很有可能跟随三星下半年旗舰机Galaxy Note 10一同发布，不过Roland Quandt并没有确认会首发。



三星正研发Type-C降噪耳机：Note10首发

此前，一名Twitter 爆料者登出来自名为Sudhanshu Ambhore的外壳制造商所泄漏的手机壳设计图。这张设计图中竟然找不到3.5 mm 的耳机孔。如果这张设计图属实，未来的Galaxy Note 10将需要以外置工具连接耳机或用蓝牙耳机来听歌。

今天上午，有国外爆料者放出了该系列两款机型的官方高清渲染图。根据渲染图显示，三星Galaxy Note 10系列的屏幕四周边框极窄，并且采用了居中打孔的前置相机，且两款机型均为前置单摄。据此前的传言，这两者仅在屏幕尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。

机身背面也与之前的爆料相符，分别配备了三摄和四摄模组，据悉Galaxy Note10 Pro的相机规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

值得一体的是，此次渲染图再次证实了该机的物理按键都集中在机身左侧，这可能会对右手使用手机的用户造成困扰，可能会影响一些用户的使用体验右侧有闪光灯。

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