Google拍照即时翻译功能大升级：可自动识别语言

中关村在线消息：Google今天宣布针对Google翻译的拍照即时翻译功能推出多项升级，除了新增超过60种语言，还能自动识别语言并进行翻译，同时加入神经机器翻译技术以带来更好的翻译质量。

首先，拍照即时翻译新增超过60种语言，新加入的语言包括阿拉伯文、印度文、马来文、泰文、越南文等，目前支持88种语言。过去用户只能在英文和其他语言之间进行互译，但现在可以将原文翻译为Google翻译支持的超过100多种语言。



Google翻译新增超过60种语言

其次，以前使用拍照即时翻译功能的首要挑战是判断待翻译文字的语言。新版Google翻译可以解决这样的问题，现在Google翻译将会自动识别语言并进行翻译。

此外，Google指出，最新的神经机器翻译技术首次内建于拍照即时翻译功能，让翻译结果更准确、更自然。除了特定语言组合，能将错误率减少到55%至85%。用户可以提前下载好大部分功能，即使没有网络仍可使用。若连上网络能享受更高品质翻译体验。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Google拍照即时翻译功能大升级：可自动识别语言http://news.zol.com.cn/721/7216583.html