任天堂Switch Pro曝光：CPU和闪存全升级

中关村在线消息：任天堂昨日发布的Switch Lite让沉寂已久的掌机市场又沸腾起来。不过任天堂的决心并不在此，因为第二代Switch已经获得了FCC认证。



任天堂Switch Pro曝光

根据FCC公布文件显示，第二代Switch变化包括SoC芯片和内置闪存。也就是Switch将会搭载新的Tegra芯片以及升级为更大的存储芯片。

另据传言称，第二代Switch或将命名为“Switch Pro”或者“Swith XL”。根据早前消息，增强版将搭载8GB+128GB的内存，并且可能会有专属的4K游戏合作推出，同时最重要的升级还是核心处理器和NVIDIA Pascal GPU。

由于Pascal GPU可以提供接近电脑主机的图像处理能力，这样可以使得switch在掌机模式下也可以全程流畅使用1080P画质。

至于第二代Switch的发售时间，预计会在明年。因为任天堂北美总裁Doug Bowser表示，Switch Lite是为今年圣诞节准备的唯一一款新主机。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：任天堂Switch Pro曝光：CPU和闪存全升级http://news.zol.com.cn/721/7216443.html