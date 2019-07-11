三星Galaxy A80国行版明日开始预约 售价或超4000元

中关村在线消息：三星于今年4月份在泰国曼谷发布了Galaxy A系列中的旗舰产品——Galaxy A80。该机将于明日开启预约，不过目前还为公布该机的具体售价。



三星Galaxy A80国行版明日开启预约

不过，目前Galaxy A80在国外的售价为4427元-6662元人民币之间，而根据三星近年的市场策略，该机在或内的价格应该相对会稍低一些，据推测其起售价应该在4000元左右。另外，三星还为Galaxy A80提供了5G先锋计划，用户购买了该机之后可支付99元加入三星5G俱乐部，随后可在第一时间换购三星的5G手机。



三星Galaxy A80采用升降前摄和屏幕发声技术

据了解，Galaxy A80是三星首款采用机械结构设计的手机。屏幕尺寸达到了6.7寸，分辨率为2400×1080。由于三星该款手机采用了旋转式摄像头，隐藏式传感器和声屏技术，所以该机的屏占比达到了93.8%，并支持屏幕指纹识别技术。



三星Galaxy A80搭载骁龙730G处理器

此外，该机还采用了后置三摄方案，后置三摄的规格分别为，一颗4800万像素主摄像头；一颗800万像素123度广角摄像头，以及一个3D TOF景深摄像头。同时因为其后置相机能通过机械结构翻转为前摄使用，所以该机的前置相机表现也是十分亮眼。

核心配置方面，三星Galaxy A80是全球首款搭载高通骁龙730G处理器的手机，并配备8GB +128GB存储组合；内置3700mAh电池，且支持25W快充规格，可实现30分钟充至55%电量，95分钟充满电；预装基于Android 9的One UI系统。

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