中关村在线消息：今日苹果刚刚通过 TechCrunch 网站发表声明，宣布已全面禁用 Apple Watch 上的“对讲机”app，理由是该应用存在安全漏洞，可让通话一方在未经对方允许的情况下进行远程“窃听”。



苹果禁掉Apple Watch对讲机功能 存在安全问题

苹果目前已暂时停用 Apple Watch 的对讲机功能，将在修复后重新启用。对讲机 app 仍会保留，只是在最新的软件更新发布前无法使用。

苹果还就功能禁用给用户造成的不便致歉，具体声明如下：

“我们刚刚发现一个与 Apple Watch 上的对讲机 app 有关的安全漏洞，为尽快解决该问题我们已将其禁用。对于给您带来的不便，我们深表歉意，我们将尽可能快地恢复这个功能。

“尽管我们还未发现任何利用此漏洞并造成影响的实际案例（需要特定条件和事件序列来利用漏洞），但我们非常重视用户的安全和隐私。”

“我们最终认为禁用该功能是正确的行动方案，因为该问题可能允许某人在未经对方同意的情况通过 iPhone 进行远程窃听。对于这个问题和带来的不便我们再次道歉。”

（文中图片来自互联网）

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