    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    苹果禁掉Apple Watch对讲机功能 存在安全问题

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日苹果刚刚通过 TechCrunch 网站发表声明，宣布已全面禁用 Apple Watch 上的“对讲机”app，理由是该应用存在安全漏洞，可让通话一方在未经对方允许的情况下进行远程“窃听”。

    苹果禁掉Apple Watch对讲机功能 存在安全问题
    苹果禁掉Apple Watch对讲机功能 存在安全问题

    苹果目前已暂时停用 Apple Watch 的对讲机功能，将在修复后重新启用。对讲机 app 仍会保留，只是在最新的软件更新发布前无法使用。

    苹果还就功能禁用给用户造成的不便致歉，具体声明如下：

    “我们刚刚发现一个与 Apple Watch 上的对讲机 app 有关的安全漏洞，为尽快解决该问题我们已将其禁用。对于给您带来的不便，我们深表歉意，我们将尽可能快地恢复这个功能。

    “尽管我们还未发现任何利用此漏洞并造成影响的实际案例（需要特定条件和事件序列来利用漏洞），但我们非常重视用户的安全和隐私。”

    “我们最终认为禁用该功能是正确的行动方案，因为该问题可能允许某人在未经对方同意的情况通过 iPhone 进行远程窃听。对于这个问题和带来的不便我们再次道歉。”

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果禁掉Apple Watch对讲机功能 存在安全问题http://news.zol.com.cn/721/7216423.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7216423.html report 864 中关村在线消息：今日苹果刚刚通过 TechCrunch 网站发表声明，宣布已全面禁用 Apple Watch 上的“对讲机”app，理由是该应用存在安全漏洞，可让通话一方在未经对方允许的情况下进行远程“窃听”。苹果禁掉Apple Watch对讲机功能 存在安全问题苹果目前已暂时停用 Apple W...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品