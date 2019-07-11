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    realme中文名征集中 你的决定很重要

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：realme今年进入国内算是吸引了不少眼球，但是始终是个英文名也不是事儿，不方便于大家理解与记忆，因此realme决定给自己起个中文名。

    realme微博征中文名：本真、锐密、真我...

    这次中文名realme采取的是向网友广泛征集的方式，叫什么由大家来决定。现在realme的官方微博已经开启了征名活动。

    realme官方微博发文称：“realme中文名，我们一起定义！以下6个呼声很高的名字，你想投给谁？转发投票，送出1件realme卫衣。”

    从微博上来看，realme放出了6个呼声很高的名字，分别是：本真、锐密、锐幂、锐尔觅、越觅、真我。可以看出有的是谐音，有的是意译。

    就在近日，一款疑似realme 3i的机型现身GeekBench跑分库，根据GeekBench数据显示，这款手机型号为“realme RMX1827”，搭载联发科Helio P60八核处理器，其跑分成绩为单核1420分，多核5070分；配备了4GB内存规格；内置基于Android 9深度定制的Color OS 6系统。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme中文名征集中 你的决定很重要http://news.zol.com.cn/721/7216362.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7216362.html report 727 中关村在线消息：realme今年进入国内算是吸引了不少眼球，但是始终是个英文名也不是事儿，不方便于大家理解与记忆，因此realme决定给自己起个中文名。这次中文名realme采取的是向网友广泛征集的方式，叫什么由大家来决定。现在realme的官方微博已经开启了征名活动。real...
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