realme中文名征集中 你的决定很重要

中关村在线消息：realme今年进入国内算是吸引了不少眼球，但是始终是个英文名也不是事儿，不方便于大家理解与记忆，因此realme决定给自己起个中文名。





这次中文名realme采取的是向网友广泛征集的方式，叫什么由大家来决定。现在realme的官方微博已经开启了征名活动。

realme官方微博发文称：“realme中文名，我们一起定义！以下6个呼声很高的名字，你想投给谁？转发投票，送出1件realme卫衣。”

从微博上来看，realme放出了6个呼声很高的名字，分别是：本真、锐密、锐幂、锐尔觅、越觅、真我。可以看出有的是谐音，有的是意译。

就在近日，一款疑似realme 3i的机型现身GeekBench跑分库，根据GeekBench数据显示，这款手机型号为“realme RMX1827”，搭载联发科Helio P60八核处理器，其跑分成绩为单核1420分，多核5070分；配备了4GB内存规格；内置基于Android 9深度定制的Color OS 6系统。

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