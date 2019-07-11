中关村在线消息：7月11日消息，今天2019年中国互联网大会在北京正式闭幕。在闭幕上，中国互联网协会发布了《中国互联网发展报告（2019）》。报告中提到过去的一年里，国内网站数量较2017年有所下降，中国手机市场同样出现了下滑。



去年国内手机出货4.14亿 网站数量达523万

报告中数据显示，截至2018年底，我国网民数量达到8.29亿，2018年全年新增网民5663万，互联网普及率达到了59.6%。这一数字相比2017年底提升了3.8%，超过全球平均水平2.6个百分点。同时，去年中国网页数量为2816个，网站数量523万个，相比2017年下降了1.9%。

除了网站数量之外，这份报告中还提到了手机市场的状况。2018年中国手机市场总体出货量4.14亿部，相较2017年下降了15.6%。中国移动互联网市场规模达到了11.39万亿元，其中移动购物占据了主要地位，规模达到8.85万亿元。中国网络游戏市场规模约为2871亿元元，同比增长21.9%。

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