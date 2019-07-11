互联网创新教育论坛召开 探索在线教育创新

中关村在线消息：在第十八届中国互联网大会期间，互联网创新教育论坛也成功召开。该论坛以“推动教育信息化和网络安全”为主题，由工业和信息化部、国家互联网信息办公室等部门指导，中国互联网协会主办，中国商业电讯合作举办。

论坛围绕在线教育发展现状、在线教育创新模式、在线教学课程设置与开展、在线教育教师管理考核、学校在线教育的实现模式等话题展开学术研讨和思想交锋,共同交流在线教育的新业态、新趋势、新发展。



中国互联网协会副理事长高卢麟致辞

中国互联网协会副理事长高卢麟出席并致辞，小天鹅艺术中心创始人兼闪电教育集团董事长胡雪、中国联通5G创新中心智慧教育中心总监郭真、中国搜索党委书记李俊、北京欧美思教育科技发展有限公司CEO杨杰、智课教育联合创始人USKid事业部总裁翟少成、传习邦联合创始人兼总编宋繁银、北京亮眼云视科技有限公司 CTO霍健伟、圣顿教育联合创始人兼CEO夏明瑞、视联动力信息技术股份有限公司副总经理沈军、联邦教育集团创始人周世丹、红黄蓝教育机构创始人兼总裁史燕来、弘成教育董事长黄波等嘉宾出席论坛并做精彩演讲。论坛由凤凰卫视主持人高文致主持。

中国互联网协会副理事长高卢麟表示，“互联网+教育”不仅是通过技术手段推动教育理念、学习方式的变革，更重要的是以技术撬动体制机制的创新，破解教育发展中的重点难点问题，从而构建“互联网+”教育新生态。

超过30位的全国知名教育信息化专家学者、100多位互联网教育创新企业代表以及众多省市区教育部门主管领导和各院校教师代表参加论坛。论坛围绕互联网教育发展现状及发展趋势等话题展开讨论，正视互联网教育再发展问题，为行业注入新科技、新思维。

与会嘉宾深入探讨了“互联网+教育”融合发展的教育实践，广泛交流了高校MOOC建设、在线教育创新、创客教育、STEM教育等重点领域和项目，向各地教育主管部门、学校信息化管理者及专业人员、教学教务管理人员、一线教师及学生、家长等参会代表展示了互联网教育信息技术、教育教学互融互通协同发展的新技术、新产品、新方案。

该论坛探讨了互联网教育企业和研发机构利用最新的大数据、云计算、物联网、区块链等技术助推我国教育信息化建设与发展的话题。

智能黑板、校园音频系统、教育激光投影机、电子白板、虚拟现实、阅读系统、VR产品、教育机器人等领域的国内外近百家知名教育信息化高新技术企业积极参与论坛活动。

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