“互联网+创新”中国互联网高层年会圆满举行

中关村在线消息：第十八届中国互联网大会于7月9日-11日在北京国家会议中心举办，由工业和信息化部、国家互联网信息办公室等部门指导，中国互联网协会主办，中国商业电讯合作举办的中国互联网高层年会在大会期间隆重举行。中国互联网协会副理事长高新民、国务院发展研究中心世界发展研究所原秘书长郑砚农为本届高层年会论坛致辞。





年会围绕5G、智能硬件、大数据、人工智能及区块链技术等前沿技术话题展开深入讨论。梦网集团首席市场官黄昭轮、众牧科技（北京）有限公司CEO哈子良、世纪互联CEO兼总裁王世琪、悦旅集团创始人戴政、讯众股份董事长朴圣根、坚果智能影院创始人陈兴博、易宝支付有限公司联合创始人余晨、超块链信息科技有限公司董事长史兴国、火币大学校长于佳宁、上海链宇信息科技有限公司的CEO方旭初、科银（投资）中国公司CEO许英龙、优客工场首席技术创新官韩铮、商机盒子总裁创始人、拳天下搏击俱乐部首席品牌运营官郝小婴等业界代表出席年会并做精彩的主题演讲。

年会以“互联网+创新”为主题，汇集来自金融、教育、电商、文娱等各领域的企业家代表，围绕5G、区块链、人工智能、智能制造、云计算大数据、物联网、互联网教育等热点领域展开交流，探讨创新驱动新模式、区域协调新活力、展示前沿科技新成果。

中国互联网协会副理事长高新民在致辞中表示，以互联网为代表的信息技术促进了开放创新模式向深入发展，进一步推动了创新要素和资源的整合，从而降低了创新成本、提高了创新效率，是开放创新重要的发展趋势。

国务院发展研究中心世界发展研究所原秘书长郑砚农指出，互联网既给企业创新发展带来了机遇，同时也给经济社会管理带来了一系列挑战。在互联网开放创新过程中，存在着一些挑战，影响了开放创新的深入发展。

“对话沙龙”环节由青怡投资创始合伙人张向宁主持，来自互联网各界的专家和代表围绕产业互联网、数字经济、智能制造、人工智能等当前互联网热点领域的发展趋势进行了深入探讨。

通过举办中国互联网高层年会，行业领军企业、独角兽企业、新兴代表性企业代表发表高质量主题演讲，在细分领域开展互动对话，对业界健康有序发展发挥积极作用。

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