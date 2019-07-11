中国互联网治理论坛（IGF）行动倡议发起

中关村在线消息：今天上午，在2019中国互联网大会权威发布环节，中国信息通信研究院党委书记、副院长李勇代表中国信息通信研究院与中国互联网协会发起“中国互联网治理论坛（IGF）行动倡议”，启动中国IGF进程，号召各方积极加入中国IGF行动倡议。



中国信息通信研究院党委书记、副院长李勇

联合国互联网治理论坛（IGF）是根据信息社会世界峰会成果设立的多利益相关方模式论坛，是联合国框架下讨论互联网治理和网络安全相关公共政策的重要平台，自2006年起每年举办一届。我国政府、企业、行业协会、技术社群等相关方都一直重视参与联合国IGF进程。

成立国家级IGF是各国参与联合国IGF进程的重要途径。在相关政府部门指导下，中国信息通信研究院联合中国互联网协会联合发起“中国互联网治理论坛（IGF）行动倡议”，成立中国IGF秘书处，开启中国IGF进程，是站在新的起点上深入参与联合国IGF进程。

中国IGF希望通过自下而上、多方参与、开放、透明和包容的方式为政府、企业、高校、技术社群等各利益相关方搭建交流平台，鼓励其发挥各自应有的作用。同时，“中国IGF倡议行动”将为国内互联网治理社群参与联合国IGF进程搭建桥梁。中国IGF还将与各国家、区域IGF加强合作交流，分享中国互联网的发展成就，为世界网络安全和发展做出积极贡献。

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