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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    三星Galaxy Note 10通过FCC认证 真机图片流出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，国外网友曝光了三星Galaxy Note 10系列的官方渲染图。据外媒报道，目前该系列机型已经通过了FCC的认证，其真机图片被FCC的官方文件曝光。

    三星Galaxy Note 10通过FCC认证 真机图片流出
    FCC认证文件曝光了三星Galaxy Note 10真机

    根据图片显示，三星Galaxy Note 10真机的外观设计与之前的传闻大致相符，其将采用后置三摄的方案，相机模组在机身左上角竖直排列，闪光灯则位于相机的左侧。同时，此次真机图确认了该系列将取消3.5mm耳机接口的传闻。

    三星Galaxy Note 10通过FCC认证 真机图片流出
    三星Galaxy Note 10确认取消耳机孔

    另外，根据此前的传闻，三星在Galaxy Note 10上不止取消了耳机接口，非Pro版Galaxy Note 10将不再支持MicroSD卡扩展，如果用户想要拥有更大容量的存储空间，只能选择更大容量的规格版本或者选择Pro版本。

    三星Galaxy Note 10通过FCC认证 真机图片流出
    三星Galaxy Note 10系列将在下月发布

    综合目前的爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4000mAh以上容量电池；运行最新版One UI系统。

    相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

    （本文图片来自网络）

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