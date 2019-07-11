中国互联网数字金融发展论坛举行

中关村在线消息：2019中国互联网大会于7月9日-11日在北京国家会议中心举行，7月10日，为期一天的“2019中国互联网大会—中国互联网数字金融发展论坛”成功召开。本次论坛旨在深入推动金融领域与科技行业的双向跨领域交流互动，有效提升数字金融全面服务实体经济的能力。

本次论坛由中国互联网协会主办，由中国信息通信研究院金融科技研究中心负责具体承办工作。出席本次论坛的领导有中国证监会信息中心副主任刘铁斌、工业和信息化部信息通信管理局巡视员刘杰、中国信通院副院长王志勤，以及其他来自政府部门、金融机构、科技企业、行业协会与科研院所等多家单位的500多位专家和企业代表。



2019中国互联网大会“数字金融发展论坛”论坛现场

中国证监会信息中心副主任刘铁斌在致辞中表示，资本市场一直高度重视数字技术的应用发展，现阶段行业机构也在积极利用AI、大数据等新兴技术向投资者提供更智能、更便捷的服务。然而对于资本市场而言，发展数字金融还包含着利用资本力量助推数字技术核心领域科技创新，强化资本市场服务实体经济能力的重要内涵。相信科创板正式开板、5G和AR/VR等新兴技术的持续落地，均将推动数字金融的大发展。

工业和信息化部信息通信管理局巡视员刘杰在致辞中指出，新一代信息技术在金融领域的广泛应用深刻改变了行业生态和服务模式。建议行业相关机构一方面要重视推动网络基础设施普及应用，充分认识信息技术和现代金融的发展规律，促进数字金融产业生态的构建和行业的健康发展。另一方面要尊重规则，防范风险，要加强自律、尊重规则，也要支撑监管、服务社会。

中国信通院副院长王志勤在致辞中提到，为了强化金融科技领域的研究积累，中国信通院成立了“金融科技研究中心”，以监管政策支撑、技术标准研究、产业咨询服务和行业平台构建为发展定位。目前已经形成了从国际到国内、中央到地方的多层级政策支撑，发布了一系列金融科技技术标准和研究成果，实现了与行业代表性企业、行业协会、高校等的全方位对接合作。未来将在相关部门的指导下，积极筹建“金融科技产业发展联盟”，持续强化金融科技平台服务能力。

在主旨演讲环节，CFT50首席经济学家、国家金融与发展实验室副主任杨涛以“金融机构数字化经营转型”为题进行了分享。杨涛教授聚焦商业银行角度，重点从客户、监管、机构、行业等角度谈论了商业银行数字化转型的目标与痛点。他提出商业银行数字化转型过程中存在监管协调机制、差异化转型策略等诸多难点需要去克服。

在该权威成果发布环节，中国信通院金融科技研究中心发布了最新研究成果《中国金融科技生态白皮书（2019年）》，中国信通院云计算与大数据研究所副所长魏凯对白皮书内容进行了权威解读。

他指出，白皮书内容聚焦中国金融科技产业生态发展情况及典型技术应用情况，主要从金融科技基本情况、发展现状、生态体系、关键技术及应用、发展挑战、未来趋势等方面展开，深入探讨了中国金融科技的产业发展趋势，为产业界提供了重要研究参考。

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