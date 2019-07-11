Switch Lite宣传片播放量达300万 网友看后心情复杂

中关村在线消息：任天堂Switch新机于昨日晚间推出，这款名为Switch Lite的新机一经推出，就引发网友热议。仅仅过去十几个小时，目前任天堂官方宣传片播放量已达300万次。



Switch Lite引发网友热议



任天堂官方宣传片播放量已达300万次

相较于原版Switch，Switch Lite砍掉了TV模式和桌上模式转换功能，不支持震动。价格方面比原版便宜，为1490港币，约合人民币1309元。首发三种颜色：黄色，灰色和蓝绿色。对此，网友纷纷在下方留言，展开热议。



Switch Lite砍掉了TV模式和桌上模式转换功能

有网友表示支持：

TheLegend719 ：“心情有点复杂，价格更便宜了，这对于一些想要接触Switch独占游戏的玩家无疑是个好消息。但是不支持TV模式，没有joy-con，这个新机型很难说适合我。不过Switch Lite仍然是个好想法好设计。”

Parris ：“为什么那么多人对Switch Lite感到失望呢？如果你们是想要一款支持TV模式，拥有joy-con的设备，任天堂几年前就为你准备好了好吗，它的名字叫Switch。”

还有网友开启了吐槽模式：

GameOverAndy：“等一下，所以这款Switch是不能switch（切换形态）对么？

Puddleglumm：“经过漫长的等待，任天堂新机Nintendo Can'tSwitch它来啦！”

还有一部分网友纠结于颜色选择：

NavTheConqueror ：“因为已经有Switch了，所以我不会再买Lite，不过对于蓝绿色和黄色的Switch，真的很想要。”

Jdwitherspoon：“小孩子才做选择，三种颜色我全都要，有人和我一样么？”

（本文图片来自网络）



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