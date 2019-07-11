    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    Switch Lite宣传片播放量达300万 网友看后心情复杂

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：任天堂Switch新机于昨日晚间推出，这款名为Switch Lite的新机一经推出，就引发网友热议。仅仅过去十几个小时，目前任天堂官方宣传片播放量已达300万次。

    任天堂Switch Lite官方宣传片播放量达300万 引网友热议
    Switch Lite引发网友热议

    任天堂Switch Lite官方宣传片播放量达300万 引网友热议
    任天堂官方宣传片播放量已达300万次

    相较于原版Switch，Switch Lite砍掉了TV模式和桌上模式转换功能，不支持震动。价格方面比原版便宜，为1490港币，约合人民币1309元。首发三种颜色：黄色，灰色和蓝绿色。对此，网友纷纷在下方留言，展开热议。

    任天堂Switch Lite官方宣传片播放量达300万 引网友热议
    Switch Lite砍掉了TV模式和桌上模式转换功能

    有网友表示支持：

    TheLegend719 ：“心情有点复杂，价格更便宜了，这对于一些想要接触Switch独占游戏的玩家无疑是个好消息。但是不支持TV模式，没有joy-con，这个新机型很难说适合我。不过Switch Lite仍然是个好想法好设计。”

    Parris ：“为什么那么多人对Switch Lite感到失望呢？如果你们是想要一款支持TV模式，拥有joy-con的设备，任天堂几年前就为你准备好了好吗，它的名字叫Switch。”

    还有网友开启了吐槽模式：

    GameOverAndy：“等一下，所以这款Switch是不能switch（切换形态）对么？

    Puddleglumm：“经过漫长的等待，任天堂新机Nintendo Can'tSwitch它来啦！”

    还有一部分网友纠结于颜色选择：

    NavTheConqueror ：“因为已经有Switch了，所以我不会再买Lite，不过对于蓝绿色和黄色的Switch，真的很想要。”

    Jdwitherspoon：“小孩子才做选择，三种颜色我全都要，有人和我一样么？”

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Switch Lite宣传片播放量达300万 网友看后心情复杂http://news.zol.com.cn/721/7216335.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7216335.html report 1198 中关村在线消息：任天堂Switch新机于昨日晚间推出，这款名为Switch Lite的新机一经推出，就引发网友热议。仅仅过去十几个小时，目前任天堂官方宣传片播放量已达300万次。Switch Lite引发网友热议任天堂官方宣传片播放量已达300万次相较于原版Switch，Switch Lite砍掉了T...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品