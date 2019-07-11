2019中国社交电商行业发展报告发布

中关村在线消息：2019（第十八届）中国互联网大会在北京国家会议中心召开。中国互联网协会微商工作组秘书长、创奇社交电商研究中心首席研究员于立娟发布《2019中国社交电商行业发展报告》，报告系统、客观、全面地阐述了中国社交电商行业升级进化、系统化运营现状及面临的问题等重要内容。

报告明确指出中国社交电商行业已经进入下半场，从引流模式创新到系统化运营升级的进化是2019年中国社交电商行业的主旋律。



中国互联网协会微商工作组秘书长于立娟发布《2019中国社交电商行业发展报告》

随着中国互联网行业人口红利逐渐消失，电商获客成本显著上升，低端市场愈发受到电商企业的关注，消费者对低价产品存在大量需求，同时消费两极化和大众创业就业需求导致2019年社交电商行业稳步发展。

2019年中国社交电商行业表现出参与者人数众多、交易额巨大、创新不断，明星企业频现的特征，社交电商企业从引流模式创新到系统化运营升级的进化趋势明显。系统化运营体现在社交电商行业各个环节，包括大量多维度跨界产品投入研发生产、商品供应链从厂家代工到产地直供、大数据应用从代理商体系发展到消费行为分析等。社交电商以数字化系统架构建立基础设施，完成前台、中台及后台的系统化规划与实施，再造供应链，重塑产业端，提升电子商务的协同效率。

报告指出，2019年社交电商保持高速增长，预计市场规模达20605.8亿元，同比增长高达63.2%。2019年社交电商消费者人数已达5.12亿人，成为电子商务创新的主要力量。2019年社交电商从业人员规模预计将达到4801万人，同比增长为58.3%，社交电商行业的参与者已经覆盖了社交网络的多个领域。预计2019年社交电商占比网络零售规模超过20%，2020年社交电商市场规模占比网络零售超过30%，社交电商已成为电子商务不可忽视的规模化、高增长的细分市场。

报告预测2019年社交电商下半场的四大发展趋势：一、线上线下融合发展；二、零售商品的多元化、品质化和服务化；三、智能化水平提升；四、商务交易与社交网络、社交内容热点的结合。

2019年1月1日，《电子商务法》正式实施，《社交电商经营规范》提交商务部审核，社交电商迎来行业规范化发展。报告对社交电商合法合规进行了研究，提出社交电商合法合规的五大要点：一、经营者主体登记合法；二、依法合理纳税；三、人力资源社保合法；四、商业模式合法（禁止传销等）；五、依法经营。

报告对社交电商的核心价值、社交电商C2M模式、主流商品何时成为社交电商主流等热点问题发起探讨。针对社交电商核心价值的讨论，报告指出，社交电商注重人和社群的聚集，但商品供应链尚未完善，核心能力有待提高；效仿COSTCO收取会员费来实现持续性发展尚未得到有效实践，只是形似而神不至；商品供应链和客户才是一切商业的本质，这一点应如何在社交电商持续稳定体现等内容 。

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