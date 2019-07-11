中关村在线消息：7月11日消息，据香港《南华早报》报道，美国内政部经过长期的考察之后，近期测试通过了大疆创新的“政企版”无人机系统，确认了这一系统没有泄露数据的风险，并同意内部使用大疆无人机。



美国放行大疆 同意政企版无人机在内部使用

据了解，美国内政部测试的是大疆无人机Matrice 600 Pro和Mavic Pro，这两款无人机均搭载DJI政企版系统。内政部测试了多个项目，包括无人机的飞行性能、有效载荷和数据安全管理性能，飞行次数均超过千次。

今年五月份的时候，美国国土安全部在的报告中称，中国制造的无人机对组织的信息构成潜在风险。在这份报告中，美国国土安全部警告称，中国制造的无人机可能正在向中国制造商发送敏感飞行数据，政府可以访问这些数据。

对此，大疆进行了回应表示：“我们技术的安全性已经在全球得到反复验证，其中也包括美国政府和美国领先企业的独立验证。”

据悉，大疆占据了美国和加拿大近80%的无人机市场，甚至这些中国产的无人机已经成为美国地方执法机构和基础设施运营商极为依赖的工作设备。

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