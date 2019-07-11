中关村在线消息：今日据外媒报道，美联储主席杰罗姆·鲍威尔向美国国会委员会表示，如果Facebook不能打消人们对其数字加密货币Libra的顾虑，该项目就不能继续进行。



美联储：不打消人们顾虑 Libra项目就不能继续

鲍威尔说：“Libra引发了一系列严重的担忧，涉及到隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定等。这些都是应该彻底公开解决的问题。”

作为向国会提交半年度货币政策报告的一部分，鲍威尔今日向众议院金融服务委员会成员提出了有关Facebook Libra的一系列问题。

当众议院金融服务委员会主席、加州民主党众议员马克辛·沃特斯问及对全球数字加密货币项目进行监管时，鲍威尔表示，这种做法应该是“谨慎的，而不是匆忙实施。”

鲍威尔今日称：“如果Facebook不能回答Libra可能引发的一些问题，并获得普遍的满意，这个项目就不能继续。所有这些问题都需要非常彻底和仔细地加以解决，而且是经过深思熟虑的。”



他还说道：“我们支持金融服务领域的负责任的创新，只要相关的风险得到适当的识别和管理。”

鲍威尔还透露，美国央行在Facebook推出Libra前的几个月里会见了Facebook代表，并成立了一个工作组，专注于尚未回答的一些问题。鲍威尔说，美联储也正在与其他监管机构和世界各地其他中央银行的同事进行“协调”。

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook上个月发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。随后，Libra引发了全世界监管机构的关注。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：美联储：不打消人们顾虑 Libra项目就不能继续http://news.zol.com.cn/721/7216258.html