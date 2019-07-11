中关村在线消息：工信部网站公布的信息显示，日前一款型号为SPN-AL00的华为新机已经获得入网许可。不过目前关于该机消息并不多，但是evleaks传来消息称，该机或命名为是nova 5i Pro。



疑华为nova 5i Pro获入网许可：后置四摄

根据工信部入网信息显示，SPN-AL00采用了6.26英寸2340×1080的屏幕，搭载主频为2.2GHz的八核CPU，配备6/8GB内存+128/256GB存储组合，前置3200万像素摄像头，后置4800万+800万+200万+200万四摄，电池容量为4000mAh。

其他方面，该机尺寸为156.1×73.9×8.3mm，并提供幻夜黑、翡冷翠、极光色三种配色供用户选择。



外媒曝光的nova 5i Pro设计图

据了解，关于当前SPN-AL00的具体名称尚未有具体消息。但是evleaks给出的消息称，这款手机或名叫nova 5i Pro。不过目前华为官方并没有对上述消息回应。

上月，华为正式推出了nova 5系列手机，其中包括nova 5，nova 5i和nova 5 Pro。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：疑华为nova 5i Pro获入网许可：后置四摄http://news.zol.com.cn/721/7216255.html