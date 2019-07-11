天涯社区：网络水军泛滥 即日起加强监管力度

中关村在线消息：今早，天涯社区官方发布公告称，天涯社区自创建以来一直坚持自身定位，坚守平台底线，注重维护社区生态环境，维护社会公义。但是近期网络水军泛滥，各类不良信息十分活跃，为营造健康和谐的互联网环境，日起将开展环境整治工作。



天涯社区开始整顿水军

天涯社区表示，自社区创建以来，以构建“全球华人网上家园”为愿景，致力于将“天涯社区”打造成为中国最具影响力的综合性网络社区及网络原创内容与知识分享社交平台。即日起将开始集中清理不良信息。整治期间，社区除加强原有对帖子内容方面监管力度外，也鼓励大家一同对破坏社区生态环境的内容进行举报。



天涯社区曾是在全球华人中最有影响力的网络社区

据了解，天涯社区创办于1999年3月1日，是一个在全球具有影响力的网络社区，自创立以来，以其开放、包容、充满人文关怀的特色受到了全球华人网民的推崇。天涯社区一直以网民为中心，并形成了全球华人范围内的线上线下信任交往文化，成为华语圈首屈一指的网络事件与网络名人聚焦平台，是最具影响力的全球华人网上家园。

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