中关村在线消息：天涯社区日前发布公告，宣布针对网络水军泛滥现象将开始整治工作，集中清理不良信息，净化网络环境。



天涯社区整治水军：即日起开展环境净化工作

天涯社区指出，近期网络水军泛滥，各类不良信息有活跃的苗头，为营造健康和谐的互联网环境，天涯社区即日起将开展环境整治工作，集中清理不良信息。

天涯社区表示，整治期间，除加强原有对帖子内容方面监管力度外，也鼓励用户对破坏社区生态环境的内容进行举报。

以下为天涯社区公告：

亲爱的天涯网友：天涯社区自创建以来，以构建“全球华人网上家园”为愿景，致力于将“天涯社区”打造成为中国最具影响力的综合性网络社区及网络原创内容与知识分享社交平台。在过去的20年间，我们一直坚持自身定位，坚守平台底线，遵守法律法规及社会公序良俗，在鼓励用户创作原创内容的同时坚持打击各类违法违规信息，注重维护社区生态环境，维护社会公义。

近期，网络水军泛滥，各类不良信息有活跃的苗头，为营造健康和谐的互联网环境，天涯社区即日起将开展环境整治工作，集中清理不良信息。整治期间，社区除加强原有对帖子内容方面监管力度外，也鼓励大家一同对破坏社区生态环境的内容进行举报。

感谢您对天涯社区的支持！

天涯社区

2019年7月10日

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