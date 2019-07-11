    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文
    三星手机三星 GALAXY Note 10（全网通）

    大疆通过美国内政部审核 测试中多次参与并完成实地救援任务

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，全球无人机制造商大疆昨天宣布，旗下一套安全解决方案获美国内政部审查通过，后者在测试过程中，使用了大疆两款无人机机型。

    大疆通过美国内政部审核 测试中多次参与并完成实地救援任务

    大疆通过美国内政部审核 测试中多次参与并完成实地救援任务

    大疆通过美国内政部审核 测试中多次参与并完成实地救援任务
    大疆通过美国内政部审核 测试中多次参与并完成实地救援任务

    该部门对大疆两款无人机进行了总计1245个小时的测试飞行，期间未发现“数据外泄”情况，且无人机运作良好。值得一提，大疆刚在上月底刚被美国国会质疑其“安全性”。

    大疆本次向美国政府提交的申请内容，是一套“高安全性解决方案”，限政府级别使用。为此大疆已和美方进行了2年之久的合作。

    大疆在声明中强调，使用大疆产品的客户，已经可以对无人机收集的数据进行完全的控制。但这套解决方案提供的服务，可以让政府部门在使用无人机时，进一步保护其数据不被外界获取。譬如，在政府部门注册的无人机仅可对内进行连接——无法与市面上其他大疆产品进行配对。

    美国内政部航空服务办公室于7月2日发布测试报告结果显示，该部门对大疆产品的总计审核超过了15个月，过程中未发现数据外泄情况。

    测试期间，大疆无人机被美国政府实际运用到自然灾害的救援任务中。

    在2018年5月27日美国夏威夷基拉韦厄火山爆发，美方测试小组前往事发地，使用无人机引导民众疏散，口号是“跟着无人机到安全地点！”当时美国内政部在对此事进行报道时，并未说明所使用无人机的生产厂商。直到今年7月2日的报告才透露，当时夏威夷民众是跟着大疆无人机进行撤离。

    另一个例子是2018年8月美国俄勒冈州爆发的森林火灾。测试小组出动大疆无人机，完成美国首次“夜间空中引燃任务”。人工引燃是引导林火蔓延向特定方面蔓延的一种林火防治手段，此举旨在控制灾情。

    大疆北美业务部副总裁瑞贝里奥表示，“美国内政部认为，大疆产品软件硬件解决方案可满足客户对数据安全的要求，予以批准。对于本次解决方案获批，我们表示感谢。该解决方案可让营救人员在紧急情况发生时，更有效地拯救生命。”

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：大疆通过美国内政部审核 测试中多次参与并完成实地救援任务http://news.zol.com.cn/721/7216226.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7216226.html report 1562 中关村在线消息：据悉，全球无人机制造商大疆昨天宣布，旗下一套安全解决方案获美国内政部审查通过，后者在测试过程中，使用了大疆两款无人机机型。大疆通过美国内政部审核 测试中多次参与并完成实地救援任务该部门对大疆两款无人机进行了总计1245个小时的测试飞行，期间...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：大疆通过美国内政部审核
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    三星 GALAXY Note 10相关文章

    三星Note 10发布会时间知晓 这些亮点值得期待三星GALAXY Note 10发布时间确定 8月8日敬请期待三星Note 10售价曝光：9月底开卖售价或7600元起

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品