中关村在线消息：据悉，全球无人机制造商大疆昨天宣布，旗下一套安全解决方案获美国内政部审查通过，后者在测试过程中，使用了大疆两款无人机机型。











大疆通过美国内政部审核 测试中多次参与并完成实地救援任务

该部门对大疆两款无人机进行了总计1245个小时的测试飞行，期间未发现“数据外泄”情况，且无人机运作良好。值得一提，大疆刚在上月底刚被美国国会质疑其“安全性”。



大疆本次向美国政府提交的申请内容，是一套“高安全性解决方案”，限政府级别使用。为此大疆已和美方进行了2年之久的合作。

大疆在声明中强调，使用大疆产品的客户，已经可以对无人机收集的数据进行完全的控制。但这套解决方案提供的服务，可以让政府部门在使用无人机时，进一步保护其数据不被外界获取。譬如，在政府部门注册的无人机仅可对内进行连接——无法与市面上其他大疆产品进行配对。

美国内政部航空服务办公室于7月2日发布测试报告结果显示，该部门对大疆产品的总计审核超过了15个月，过程中未发现数据外泄情况。

测试期间，大疆无人机被美国政府实际运用到自然灾害的救援任务中。

在2018年5月27日美国夏威夷基拉韦厄火山爆发，美方测试小组前往事发地，使用无人机引导民众疏散，口号是“跟着无人机到安全地点！”当时美国内政部在对此事进行报道时，并未说明所使用无人机的生产厂商。直到今年7月2日的报告才透露，当时夏威夷民众是跟着大疆无人机进行撤离。

另一个例子是2018年8月美国俄勒冈州爆发的森林火灾。测试小组出动大疆无人机，完成美国首次“夜间空中引燃任务”。人工引燃是引导林火蔓延向特定方面蔓延的一种林火防治手段，此举旨在控制灾情。

大疆北美业务部副总裁瑞贝里奥表示，“美国内政部认为，大疆产品软件硬件解决方案可满足客户对数据安全的要求，予以批准。对于本次解决方案获批，我们表示感谢。该解决方案可让营救人员在紧急情况发生时，更有效地拯救生命。”

（文中图片来自互联网）



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