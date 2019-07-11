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    传脸书将推多款独占VR游戏 包含信条和细胞

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据根据美国科技媒体The Information的报道，Facebook计划将《刺客信条》和《细胞分裂》等游戏引入Oculus Quest和Rift S平台。

    据传脸书将推多款独占VR游戏 包含信条和细胞

    据传脸书将推多款独占VR游戏 包含信条和细胞
    据传脸书将推多款独占VR游戏 包含信条和细胞

    Facebook希望通过收购游戏工作室，以及获得知名游戏VR版独家代理权的方式来推动其虚拟现实（VR）产品Oculus的发展。

    报道称，Facebook在这方面的投资将不到10亿美元，而Facebook CEO马克·扎克伯格本人也参与其中。

    Facebook于2014年以20亿美元收购了Oculus，表明了对VR的支持。当时Oculus尚未发布最终产品，而VR仍只是实验性质的媒介。目前，VR正变得更加普遍，但尚未成为主流。

    虽然Oculus的高层进行了重组，但此前的几款游戏也取得了成功。因此，Facebook决定进一步押注VR游戏。目前尚不清楚Facebook准备收购哪些游戏。

    Oculus发言人对The Information表示：“我们不对具体合作关系置评，但在未来几年时间里，我们将继续专注于扩大内容库，触达更广泛的游戏受众。

    ”目前尚不清楚VR版《刺客信条》和《细胞分裂》何时推出，但可以肯定的是，很快会有更多VR游戏支持Oculus设备。

    （文中图片来自互联网）

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