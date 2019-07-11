中关村在线消息：7月11日消息，近日苹果公司前任CEO约翰·斯卡利(John Sculley)在出席一次活动接受采访时表示，苹果目前手机产品线的发展非常危险，iPhone销量的疲软依旧没有得到一个比较好的提振。



苹果前CEO忧心忡忡：iPhone销量依旧不乐观

斯卡利认为，苹果在iPhone身上目前最严重的问题就是大中华区，许多中国的用户已经开始对苹果产生了不满。一些华尔街投资人士对于斯卡利的看法也表示了认同，他们近期已经调整了苹果股票的评级，将其定为了“卖出”。

此前美国财经CNBC援引摩根大通周一发布的研究报告称，苹果明年发布的新款iPhone很可能会重新驱动这款旗舰产品的增长。

摩根大通分析师萨米克·查特吉在报告中表示：“我们对2020年的乐观看法基于对4款新iPhone发布，以及更重大硬件配置升级的预期。”

“我们预计，2020年9月发布的全部3款iPhone（分别为5.4、6.1、6.7英寸屏幕）都将采用OLED显示屏和5G基带芯片（支持毫米波频谱），以及3款机型中至少有两款将搭载后置的3D传感功能。这将带来行业领先的虚拟现实/增强现实能力，可用于开发订制应用，包括游戏。”

新功能也会推动iPhone的升级。查特吉预计，2020年的新款iPhone将会有几大卖点，包括OLED屏幕、高速基带芯片，以及虚拟现实功能。

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