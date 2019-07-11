Windows 10 Mobile 1703版寿终正寝

中关村在线消息：微软日前推送了Windows 10 Mobile 1709的更新补丁，但Windows 10 Mobile 1703版本并没有获得该补丁，这意味着1703版正式退出历史舞台。



Windows 10 Mobile

其实这次Windows 10 Mobile 1709的更新也没有新的特性和功能，主要是修复BUG，微软很早之前就宣布Windows 10 Mobile进入维护状态。

事实上，即便是Windows 10 Mobile 1709也将在今年12月10日正式停止更新，这就意味着，微软的移动操作系统Windows 10 Mobile彻底说再见了。

微软在移动操作系统上进行了多年了探索，但由于各种原因，最终没有能在市场上站住脚跟，全球占比不到0.1%。

我们现在还无法断定微软是否会另起炉灶发开一套新的移动操作系统，但近期来看是不会有了，微软的移动战略在一定程度上算是失败了。

不过微软现在最核心的业务是云计算市场上，这是一个无视平台的业务，移动的重要性也不是那么突出了。

大家觉得微软的移动操作系统用起来如何呢？

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