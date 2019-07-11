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    三星手机三星 Galaxy A90（全网通）

    三星Galaxy A90 5G版现身跑分库 搭载骁龙855

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，就有国外网友曝光三星将会发布Galaxy A90机型，且可能有两个版本，其中一款支持5G网络，另一款则依然是4G网络。近日，有网友发现有一款疑似Galaxy A90 5G版的机型现身GeekBench跑分库。

    三星Galaxy A90 5G版现身跑分库 搭载骁龙855
    网曝三星Galaxy A90 5G版跑分信息

    根据GeekBench数据显示，三星Galaxy A90 5G版与此前传言相符，将搭载高通骁龙855处理器，通过外挂高通X55基带，以实现5G网络的使用；并配备6GB内存规格；运行Android 9操作系统。

    三星A90或仍将采用水滴屏设计 搭载骁龙855/支持5G
    Onleaks称A90将使用水滴屏设计

    综合之前的爆料，三星Galaxy A90 5G版将采用一块6.73英寸的Infinity-U屏幕设计，也就是与国内厂商所谓的“水滴屏”，屏幕的侧边框宽度约为1.2mm，而下巴部分的宽度为3.6mm。

    另外，在相机方面，Galaxy A90 5G后置相机会采用4800万+800万+500万像素三摄，整体与三星Galaxy A80的三摄模组类似。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy A90 5G版现身跑分库 搭载骁龙855http://news.zol.com.cn/721/7216070.html

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